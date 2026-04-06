5 помилок туристів на Тенерифе: вони псують подорож

Подорож в Іспанію – це мрія багатьох людей, а Тенерифе – один з найбільш популярних напрямків на Канарських островах. Втім, часто мандрівники припускаються кількох прикрих помилок, про які згодом жалкують.

Якщо ви плануєте відпочинок на Тенерифе найближчим часом, слід уникати кількох поширених помилок, що можуть зіпсувати враження від цього неймовірного острова, пише Express.

Цікаво "Недешева справа": українка розкрила шалену суму, що витратила на переїзд до Грузії

Які помилки туристи найчастіше роблять на Тенерифе?

Щороку Тенерифе відвідує понад 7 мільйонів туристів – і це робить його найпопулярнішим островом на всьому архіпелазі, пише Travel off path. Але для того, аби побачити справжню красу цього райського місця, туристам слід скористатися кількома елементарними порадами – саме вони допоможуть уникнути поширених помилок.

Залишатися лише на півдні

Південь – це сонячна частина острова, де розташовано найбільше готелів, але справжню "душу" Тенерифе слід шукати все ж на півночі. Тож під час подорожі точно не можна пропустити Анагу, Ла-Оротаву та Гарачіко.

Боятися північної погоди

Ця помилка пов'язана з попереднім пунктом, але чимало відпочивальників справді побоюються, що відпочинок на півночі острова буде не таким вдалим через інші погодні умови. Але туман у лаврових лісах – це не "поганий" прогноз погоди – це можливість побачити знайомий курорт з зовсім нового й несподіваного ракурсу.

Ігнорування логістики

Особливо важливо це для людей, що збираються досліджувати острів на власному чи орендованому автомобілі. Гірські дороги можуть видаватися короткими на карті, та насправді серпантинні маршрути потребують часу на проходження.

Відвідування Тейде

Тейде – це активний стратовулкан, що підіймається над рівнем моря на 3718 метрів, і відвідати його слід однозначно. Втім, час для цього слід підібрати відповідний – і робити опівдні цього точно не варто.

Спека та натовпи точно не додадуть комфорту подорожі, тож краще трохи відкласти підйом, аби дістатися вершини на заході сонця.

"Туристична" їжа

У великих портах острова часто можна зустріти "місцеву" кухню, яка насправді виявляється розмороженими напівфабрикатами. Для того, аби насолодитися справжньою іспанською паельєю та морепродуктами, експерти радять відправитися на північ острова.

