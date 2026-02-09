Робота, витрати та економія: українка відповіла на найпопулярніші питання про Швецію
- Базові витрати на життя у Швеції складаються з оренди житла, яка коштує 10 – 13 тисяч шведських крон, їжі, садочка та мобільного зв'язку.
- Економити можна за рахунок безкоштовних заходів для українців, покупок у бюджетних магазинах та секонд-хендах, а також безкоштовного проїзду в Стокгольмі.
Українка Вікторія вже майже 3 роки вимушено живе у Швеції та працює у місцевій кав'ярні. Тож вона відповіла на найбільш поширені запитання про цю країну.
Швеція – це досить популярна серед українців країна Європи. Та перед переїздом чимало людей прагнуть дізнатися, у скільки обходиться життя там, повідомляє vikaprofika.
Що потрібно знати про життя у Швеції?
Вартість життя
Базові витрати на місяць складаються з оренди житла – на це потрібно 10 – 13 тисяч шведських крон (47 604 – 61 885 гривень) за одно- чи двокімнатну квартиру.
На їжу для сім'ї з трьох людей ми витрачаємо приблизно 6 тисяч крон, – поділилася українка. 1000 – плата за садочок, 300 – мобільний зв'язок, 700 – побутова хімія та памперси,
– поділилася блогерка.
А ось на проїзд витрачатися у Стокгольмі не потрібно – для українців він наразі безплатний. Тобто родині з трьох людей потрібно від 17 000 шведських крон – приблизно 81 000 гривень на місяць. Але одяг, розваги та походи до кафе у цю суму не враховані.
Українка відповіла на популярні питання про життя у Швеції: дивіться відео
Економія
Але, на щастя, у Швеції можна і заощадити. Зокрема, є безліч музеїв та заходів для українців, де не потрібно платити за вхід. Продукти українка радить купувати у бюджетних магазинах – як-от Lidl.
Ще в Стокгольмі є соціальний магазин для людей з мінімальними доходами. Одяг, посуд, меблі можна купляти на секонд-хендах, або в маркетплейсі,
– додала українка.
Найбільші витрати
Найбільша витрата для людей, що живуть у Швеції – це, безперечно, оренда житла. Також достатньо дорогими є заклади – на основну страву ціна стартує від 150 крон, а ось кава обійдеться у 50.
Робота
Чимало українців цікавляться, наскільки швидко у Швеції можна знайти роботу – і це дуже сильно залежить від сфери та знання мови.
В ресторанній сфері знайти роботу легше, адже часто там достатньо тільки англійської мови. Також без знання мови варто розглянути сфери будівництва та прибирання. А ось для висококваліфікованих спеціальностей потребують знання мови та часу – іноді на співбесіди доводиться витрачати по пів року.
Цікаво! Швеція – це одна з небагатьох країн ЄС, де немає законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, тож вона визначається колективним договором та варіюється від сфери до сфери, пише Eurofund.
