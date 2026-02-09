Робота, витрати та економія: українка відповіла на найпопулярніші питання про Швецію

Українка Вікторія вже майже 3 роки вимушено живе у Швеції та працює у місцевій кав'ярні. Тож вона відповіла на найбільш поширені запитання про цю країну.

Швеція – це досить популярна серед українців країна Європи. Та перед переїздом чимало людей прагнуть дізнатися, у скільки обходиться життя там, повідомляє vikaprofika.

Що потрібно знати про життя у Швеції?

Вартість життя

Базові витрати на місяць складаються з оренди житла – на це потрібно 10 – 13 тисяч шведських крон (47 604 – 61 885 гривень) за одно- чи двокімнатну квартиру.

На їжу для сім'ї з трьох людей ми витрачаємо приблизно 6 тисяч крон, – поділилася українка. 1000 – плата за садочок, 300 – мобільний зв'язок, 700 – побутова хімія та памперси,

– поділилася блогерка.

А ось на проїзд витрачатися у Стокгольмі не потрібно – для українців він наразі безплатний. Тобто родині з трьох людей потрібно від 17 000 шведських крон – приблизно 81 000 гривень на місяць. Але одяг, розваги та походи до кафе у цю суму не враховані.

Економія

Але, на щастя, у Швеції можна і заощадити. Зокрема, є безліч музеїв та заходів для українців, де не потрібно платити за вхід. Продукти українка радить купувати у бюджетних магазинах – як-от Lidl.

Ще в Стокгольмі є соціальний магазин для людей з мінімальними доходами. Одяг, посуд, меблі можна купляти на секонд-хендах, або в маркетплейсі,

– додала українка.

Найбільші витрати

Найбільша витрата для людей, що живуть у Швеції – це, безперечно, оренда житла. Також достатньо дорогими є заклади – на основну страву ціна стартує від 150 крон, а ось кава обійдеться у 50.

Робота

Чимало українців цікавляться, наскільки швидко у Швеції можна знайти роботу – і це дуже сильно залежить від сфери та знання мови.

В ресторанній сфері знайти роботу легше, адже часто там достатньо тільки англійської мови. Також без знання мови варто розглянути сфери будівництва та прибирання. А ось для висококваліфікованих спеціальностей потребують знання мови та часу – іноді на співбесіди доводиться витрачати по пів року.

Цікаво! Швеція – це одна з небагатьох країн ЄС, де немає законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, тож вона визначається колективним договором та варіюється від сфери до сфери, пише Eurofund.

