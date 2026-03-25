Потужний шторм "Тереза" накрив популярні курорти в Іспанії: 7 островів оголосили тривогу

Шторм "Тереза" продовжує вирувати на іспанських курортах – і через це усі Канарські острови оголосили про помаранчеві та жовті рівні небезпеки. З деяких районів доводиться евакуювати людей.

На Канарських островах готуються до шторму "Тереза", що, за очікуваннями, принесе близько 120 міліметрів опадів та бурхливу погоду, пише Express. Найсерйозніша ситуація на Тенерифе та Гран-Канарії – там вже оголосили помаранчеве попередження.

Чим небезпечний шторм "Тереза"?

Шторму "Тереза" метеорологічна служба Іспанії дала назву ще того тижня – головним чином через ризик руйнувань на Мадейрі та Азорських островах. Втім, зараз зливи та бурхлива, непередбачувана погода вже несуться до Канарських островів.

І попри те, що термін попередження має стекти вже у середу, метеорологи попереджають, що його можуть продовжити в міру оновлення прогнозів. Тим часом на усій Гран-Канарії оголосили про помаранчевий рівень небезпеки: лише за годину може випасти 30 міліметрів опадів, а за 12 годин – досить значні 80 міліметрів.

Тільки на цьому острові вже евакуювали понад 3000 людей: злива відрізала кілька населених пунктів. Десятки людей лишилися ізольованими у найбільш постраждалих районах ущелини Аргінегін, пише Daily Mail.

Помаранчеве попередження поширили й на Ла-Пальму: там особливо неприємна ситуація очікується на вершинах та північних схилах – кількість опадів швидко може досягнути 120 міліметрів. Синоптики також очікують періодичних гроз, а пориви вітру на Ла-Пальмі досягатимуть 70 кілометрів на годину.

Трохи краща ситуація на північних Канарських островах – там оголосили лише про жовте попередження, а прогнозована кількість опадів – 15 міліметрів на годину.

До слова, минулого житня влада Тенерифе активувала план дій у надзвичайних ситуаціях та просила місцевих жителів та туристів уникати непотрібних поїздок, адже шторм, що накрив острів, став одним з найсильніших за останнє десятиліття.

