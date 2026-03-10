Несподівана помилка за кермом, за яку виписують штраф у Німеччині: одиниці про неї знають

Українка розповіла, що під час звичайної поїздки до Мюнхена в Німеччині припустилася помилки та порушила правило, про існування якого навіть не підозрювала.

Блогерка поділилася, що за порушення правил дорожнього руху їй довелося заплатити 105 євро, але найнеприємнішим стало внесення "пунктика" у її права, повідомляє bezkompleksov_nat.

Цікаво Ці 3 речі потрібно знати перед переїздом на Мадейру: українка розкрила неочевидні мінуси

За що в Німеччині можна отримати штраф?

Українка поділилася, що раніше отримувала хіба що штраф у 25 євро за неправильне паркування – а ось під час подорожі до Мюнхена випадково порушила правило, про яке й не здогадувалася. І за кілька місяців після поїздки отримала листа з вимогою сплатити штраф.

Українка їхала на відрізку дороги, де максимальна дозволена швидкість – 120 кілометрів.

Я їхала. Я вмію читати знаки, я дотримуюся швидкості – тут за мною не заржавіє, бо в мене правам немає ще й двох років, і я не хотіла штраф,

– поділилася жінка.

Але вже після того, як пройшло чимало часу після поїздки, виявилося, що інший водій, який їхав перед українкою, звернувся до поліції та написав на неї позов. Він заявив, що жінка завдала йому стресу, бо їхала на відстані 39,5 метра від його машини.

Українка розповіла про незвичний штраф у Німеччині: дивіться відео

Не питайте, не знаю, чим він заміряв. Написано, що фото та відео він надав,

– додала блогерка.

А в Німеччині існує закон, що вимагає у водіїв, що їдуть на високій швидкості, тримати дистанцію у понад 60 метрів.

До слова, отримати водійське посвідчення у Німеччині не так вже й просто – і для цього слід мати не тільки досить міцні нерви, але й товстий гаманець. Станом на 2025 рік українцям, що хочуть замінити українське водійське посвідчення на німецьке, потрібно заплатити від 2500 до 3500 євро, пише DW.

Що ще слід знати людям, що подорожують до Німеччини?