Шльопанці та купальники під забороною: все, що треба знати українцям перед відпусткою в Іспанії

Іспанія – це неймовірна країна для відпочинку, але для тисяч туристів щороку відпустка затьмарюється несподіваними штрафами, про існування яких вони навіть не підозрювали.

До Іспанії щороку прибувають мільйони туристів – і щороку через їхню поведінку правила та закони стають все жорсткішими та жорсткішими. Тож у 2026 перед прибуттям до країни краще перевірити, які локальні правила там існують, пише Express.

Що потрібно знати перед відпусткою в Іспанії?

Вейпінг та куріння

Іспанія посилює обмеження не тільки щодо куріння цигарок, але й щодо вейпінгу. Заборонених місць стає все більше – і 2025 року країна запровадила повну заборону на куріння на відкритому повітрі.

Відтепер за вейп у барах, на терасах ресторанів чи на пляжах доведеться заплатити від 30 до 2000 євро.

Обмеження на взуття

Так, в Іспанії можна носити далеко не усе взуття – принаймні за кермом. Якщо ви роздумуєте про те, щоб орендувати автівку в країні, аби оглянути більше визначних місць, не забудьте спершу замінити шльопанці на щось інше.

Іспанські правила водіння стверджують, що в деякому взутті водій не може правильно керувати педалями. І до нього належать:

шльопанці;

сандалі;

високі підбори;

взуття на танкетці.

Також кермувати заборонено босоніж – за усі ці порушення можна отримати штраф від 80 до 200 євро.

Штраф за купальник

На прибережних курортах Іспанії часто можна побачити жінок, що йдуть до пляжу прямо у купальниках, або ж чоловіків топлес – втім, багато міст у країні вже втомилися від цього, і тому запровадили нові й досить суворі правила.

Якщо ви перебуваєте далеко від пляжу чи басейну, ходити в одному тільки купальнику чи з голим торсом заборонено. Штрафи у деяких містах сягають 500 євро, пише Mirror.

Обмеження алкоголю

Якщо ви їдете на курорт "все включено", ймовірно, очікуєте безлімітного доступу до бару – але в багатьох готелях країни це вже працює не так. Гості можуть отримати лише шість напоїв на день – три за обідом та стільки ж за вечерею. Це має стримати недисципліновану поведінку туристів.

Бронювання шезлонгів

Чимало людей намагаються забезпечити собі найкраще місце біля моря, залишаючи на шезлонгах чи піску рушники. Втім, в Іспанії вже почали боротьбу і з цим явищем – а порушення може обернутися штрафом у 250 євро.

Що ще потрібно знати туристам?