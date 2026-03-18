Шльопанці та купальники під забороною: все, що треба знати українцям перед відпусткою в Іспанії
- Іспанія запровадила повну заборону на куріння на відкритому повітрі, а за вейпінг у певних місцях можливий штраф до 2000 євро.
- Штрафи за носіння купальників далеко від пляжу можуть досягати 500 євро, а за кермування в невідповідному взутті — до 200 євро.
Іспанія – це неймовірна країна для відпочинку, але для тисяч туристів щороку відпустка затьмарюється несподіваними штрафами, про існування яких вони навіть не підозрювали.
До Іспанії щороку прибувають мільйони туристів – і щороку через їхню поведінку правила та закони стають все жорсткішими та жорсткішими. Тож у 2026 перед прибуттям до країни краще перевірити, які локальні правила там існують, пише Express.
Цікаво Літак до Шанхая розвернули над океаном через абсурдну помилку пілота: що він утнув
Що потрібно знати перед відпусткою в Іспанії?
Вейпінг та куріння
Іспанія посилює обмеження не тільки щодо куріння цигарок, але й щодо вейпінгу. Заборонених місць стає все більше – і 2025 року країна запровадила повну заборону на куріння на відкритому повітрі.
Відтепер за вейп у барах, на терасах ресторанів чи на пляжах доведеться заплатити від 30 до 2000 євро.
Обмеження на взуття
Так, в Іспанії можна носити далеко не усе взуття – принаймні за кермом. Якщо ви роздумуєте про те, щоб орендувати автівку в країні, аби оглянути більше визначних місць, не забудьте спершу замінити шльопанці на щось інше.
Іспанські правила водіння стверджують, що в деякому взутті водій не може правильно керувати педалями. І до нього належать:
- шльопанці;
- сандалі;
- високі підбори;
- взуття на танкетці.
Також кермувати заборонено босоніж – за усі ці порушення можна отримати штраф від 80 до 200 євро.
Штраф за купальник
На прибережних курортах Іспанії часто можна побачити жінок, що йдуть до пляжу прямо у купальниках, або ж чоловіків топлес – втім, багато міст у країні вже втомилися від цього, і тому запровадили нові й досить суворі правила.
Якщо ви перебуваєте далеко від пляжу чи басейну, ходити в одному тільки купальнику чи з голим торсом заборонено. Штрафи у деяких містах сягають 500 євро, пише Mirror.
Обмеження алкоголю
Якщо ви їдете на курорт "все включено", ймовірно, очікуєте безлімітного доступу до бару – але в багатьох готелях країни це вже працює не так. Гості можуть отримати лише шість напоїв на день – три за обідом та стільки ж за вечерею. Це має стримати недисципліновану поведінку туристів.
Бронювання шезлонгів
Чимало людей намагаються забезпечити собі найкраще місце біля моря, залишаючи на шезлонгах чи піску рушники. Втім, в Іспанії вже почали боротьбу і з цим явищем – а порушення може обернутися штрафом у 250 євро.
Що ще потрібно знати туристам?
На відомому іспанському курорті за останні кілька діб відбулося майже сто землетрусів – і влада вже підготувала план на випадок катастрофи.
Тим часом на Майорці з'явився новий штраф для туристів – отримати його дуже просто через одну елементарну помилку.