Втратите 750 євро: на курорті в Іспанії планують штрафувати за поширену пляжну звичку

Іспанське місто Бенідорм – це надзвичайно популярний курорт в Іспанії, який щороку відвідують мільйони туристів. І їх усіх може зачепити нове правило, яке планують впровадити на пляжах міста.

Місцева лівоцентристська партія PSOE закликає зробити усі пляжі Бенідорма вільними від куріння зонами – і якщо це станеться, порушення правила призведе для дуже значного і неприємного штрафу для туристів, пише Express.

Що відомо про заборону куріння в Іспанії?

Наразі на пляжах курорту Коста-Бланка вже існують три зони, повністю вільні від куріння. В усіх людей, що спіймають на порушенні заборони, штрафуватимуть на суму аж до 750 євро – і поки що незрозуміло, чи саме ці штрафи будуть застосовуватися до Бенідорма, якщо заборону все ж буде розширено.

Опозиція в іспанському місті переконана, що міська влада має приєднати курорт до ініціативи Валенсійської громади "Мережа пляжів, вільних від куріння". Чимало сусідніх міст у регіоні Аліканте важ запровадили відповідні заборони. Радниця з цього питання Лаура Рубіо зазначила, що це неприйнятно, що місця для некурців у Бенідормі обмежені "дуже специфічними точками" на доступних для людей з обмеженою мобільністю пляжах.

А ось решта узбережжя Бенідорма залишається незахищеною, і це, за словами членів партії, впливає не лише на людей, але й на довкілля. Недопалки створюють величезну кількість відходів на піщаних мілинах і водночас є одним з найнебезпечніших видів сміття. Всього один недопалок може забруднити до 50 літрів води та розкладається протягом цілого десятиліття, вивільняючи не лише мікропластик, але й токсичні речовини – арсен та свинець, пише Olive Press.

Ми хочемо переходу до здоровіших пляжів, де чисте повітря та повага до навколишнього середовища є нормою, а не винятком,

– заявила Лаура Рубіо.

Що ще варто знати туристам?