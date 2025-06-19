Швеція орендуватиме в Естонії тюремні камери: навіщо це країні

Швеція домовилася про оренду тюремних камер з Естонією для розміщення 600 своїх ув'язнених. У такий спосіб хочуть розв'язати проблему переповненості власних в'язниць.

Міністр юстиції та цифрових технологій Естонії Лііса Пакоста та міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер підписали угоду про оренду естонської в'язниці для утримання шведських ув'язнених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Швеція орендує естонську тюрму для своїх в'язнів

В'язниця в Тарту, яка була заснована у 2000 році й розрахована на 933 ув'язнених, братиме участь у новій угоді між Естонією та Швецією. Згідно з умовами, Естонія надасть Швеції 400 камер протягом наступних 5 років для розміщення близько 600 ув'язнених в одно- та двомісних камерах.

Відбір ув'язнених здійснюватимуть представники служб безпеки обох країн. Лише ті ув'язнені, які не становлять загрози для безпеки, не мають зв'язків з організованою злочинністю і психічних розладів, зможуть перевестися до естонської установи.

Після переведення цим ув'язненим буде заборонено залишати територію в'язниці, і вони повинні бути повернуті до Швеції щонайменше за місяць до закінчення терміну покарання.

Приблизно 300 ув'язнених наразі перебувають у в'язниці Тарту, а найближчим часом їх планують перевести до Талліннської та Віруської в'язниць. Тим часом очікується, що перша група шведських ув'язнених прибуде до естонської пенітенціарної системи в першій половині 2026 року.

Цікаво, що раніше Швеція заявила про збільшення суму стимулу за виїзд з країни. Це стосується мігрантів.

У скільки це обійдеться Швеції

Швеція зобов'язалася платити Естонії 30,6 мільйона євро щорічно за місця у камерах, з додатковою платою в розмірі 8 500 євро на місяць за кожного додаткового ув'язненого. Ця домовленість передбачає щорічне збільшення плати на 3,5%.

Наразі вартість утримання одного ув'язненого в Естонії становить від 3 500 до 5 000 євро на місяць.

Важливо, що Швеція покриватиме всі витрати, пов'язані з утриманням цих в'язнів, гарантуючи, що естонські платники податків не зіткнуться з додатковим фінансовим тягарем в межах цієї угоди.