Засмагати тепер не можна: у Сирії ввели суворі правила для жінок

Тимчасовий уряд Сирії заборонив жінками перебувати на пляжах та біля басейнів у "західних" купальниках. Тепер їм можна носити лише буркіні, який закриває все тіло (окрім обличчя, долонь та ступнів).

Це перший нормативний акт щодо одягу жінок після повалення Башара Асада. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sözcü.

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У чому причина нової заборони у Сирії

Уряд заявив, що на громадських пляжах та у басейнах тепер потрібно носити тільки ті купальники, які "враховують чутливість різних верств суспільства".

Крім того, дорогою з пляжу додому жінки повинні одягати поверх буркіні вільний одяг або абаї – довгі жіночі сукні з рукавами.



Тепер у Сирії жінки мають носити буркіні / Вікіпедія

Водночас купальні костюми "західного зразка" дозволили одягати у приватних клубах та 5-зіркових готелях. Головне, щоб вони не були занадто "відвертими".

Натомість чоловікам заборонили ходити з голим торсом, окрім як для плавання. Тепер поза цією зоною вони повинні одягати футболки.

Ці нововведення викликали обурення в країні, оскільки такі правила дрескоду не вводили навіть під час адміністрації суворого режиму Асада.

Загалом все свідчить про те, що новий тимчасовий уряд рухає Сирію до шаріату, що викликає занепокоєння у багатьох місцевих.

І поки у Сирії забороняють жінкам носити "західні" купальники навіть закритого типу, то у Німеччині на деяких пляжах заборонили самі купальники.