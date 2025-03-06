На Санторіні скоро починається туристичний сезон: чи можна планувати там відпочинок у 2025 році

На Санторіні поступово знижуються сейсмічні поштовхи. Жителі та гості, які евакуювалися під час землетрусів, повертаються на острів.

Крім цього, там знову відкриваються школи та підприємства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Чи можна планувати відпочинок на Санторіні

Санторіні є одним з найпопулярніших туристичних напрямків Греції. Міністерка туризму країни Ольга Кефалогіанні оголосила, що цього року острів знову прийматиме відвідувачів.

Вона наголосила, що для жителів і гостей острова вживаються всі необхідні запобіжні заходи.

З першої хвилини ми сказали, що пріоритетом є безпека як жителів, так і відвідувачів. Отже, ми відкриваємо Санторіні, і, звичайно, ми з нетерпінням чекаємо сезону, який працюватиме якомога нормально. Звичайно, вживаючи всіх запобіжних заходів, тому що, як я вже говорила раніше, безпека важлива для нас понад усе,

– сказала Кефалогіанні.

Минулого тижня мер Санторіні Нікос Зорзос заявив, що тисячі людей повертаються на острів. Він закликав урядових чиновників допомогти в управлінні ризиками, зокрема запобігти каменепадам, а також відремонтувати та встановити огорожі на схилах.

Ми звикли мати справу з надзвичайними ситуаціями. Але важливо те, що ми хочемо переконатися, що наші жителі та відвідувачі на Санторіні почуватимуться в безпеці та насолоджуватимуться часом на острові,

– додала міністерка туризму.

Попри занепокоєння, Ольга Кефалогіанні заявила, що прогноз цьогорічного туристичного сезону, який розпочинається вже у квітні, залишається оптимістичним.