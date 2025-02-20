Туристичне місто в Китаї видало вату за сніг, відвідувачі обурені: епічні фото

Село Ченду рекламувало себе як "зимову країну чудес" Snow Village. Воно прагнуло залучити якомога більше туристів на китайський Новий рік.

Щоб заманити туристів, Ченду публікувало в Інтернеті фотографії покритої снігом території. Але коли відвідувачі прибули, то були шоковані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

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Як китайське туристичне село обдурило відвідувачів

Коли відвідувачі прибули, вони побачили, що ніякого снігу в Ченду немає. Виявилося, що дерев’яні будиночки та поручні недбало вкриті ватою.

Вата де-не-де розкидана коричневим газоном, а дах однієї споруди накрили якоюсь білою підстилкою, яку закріпили залізними скобами.

Очікування:



Так виглядало Ченду в рекламі соцмереж / Weibo

Реальність:



Так виглядало Ченду в реальності / @Alert-/RedNote



Сніг намагалися зімітувати за допомогою вати / @Alert-/RedNote



Штучний сніг у Ченду / Weibo

Туристи були розлючені та розчаровані. Адже їх просто обдурили.

Реагуючи на бурливу реакцію відвідувачів, The Snow Village перепросило в соціальних мережах, звинувачуючи у фіаско "незвично теплу погоду" в регіоні.

Співробітник агентства сказав, що взимку у Ченду зазвичай сніжить, тож вони нібито заздалегідь організували це місце для фотосесії, щоб дочекатися снігу.

У минулому кожну зиму йшов сніг. Тож ми модернізували цю територію, щоб вона стала місцем для екскурсій, і широко рекламували її перед її відкриттям. Ми чекали приходу снігу. На жаль, погода не була на нашому боці,

– сказав працівник.

Після обурення громадськості фальшивий сніг з вати прибрали. А незадоволеним відвідувачам надали відшкодування.