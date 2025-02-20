Туристичне місто в Китаї видало вату за сніг, відвідувачі обурені: епічні фото
- Село Ченду в Китаї намагалося імітувати сніг за допомогою вати, щоб залучити туристів, що викликало обурення відвідувачів.
- Після скарг відвідувачів, село перепросило та надало відшкодування незадоволеним туристам.
Село Ченду рекламувало себе як "зимову країну чудес" Snow Village. Воно прагнуло залучити якомога більше туристів на китайський Новий рік.
Щоб заманити туристів, Ченду публікувало в Інтернеті фотографії покритої снігом території. Але коли відвідувачі прибули, то були шоковані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.
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Як китайське туристичне село обдурило відвідувачів
Коли відвідувачі прибули, вони побачили, що ніякого снігу в Ченду немає. Виявилося, що дерев’яні будиночки та поручні недбало вкриті ватою.
Вата де-не-де розкидана коричневим газоном, а дах однієї споруди накрили якоюсь білою підстилкою, яку закріпили залізними скобами.
Очікування:
Так виглядало Ченду в рекламі соцмереж / Weibo
Реальність:
Так виглядало Ченду в реальності / @Alert-/RedNote
Сніг намагалися зімітувати за допомогою вати / @Alert-/RedNote
Туристи були розлючені та розчаровані. Адже їх просто обдурили.
Реагуючи на бурливу реакцію відвідувачів, The Snow Village перепросило в соціальних мережах, звинувачуючи у фіаско "незвично теплу погоду" в регіоні.
Співробітник агентства сказав, що взимку у Ченду зазвичай сніжить, тож вони нібито заздалегідь організували це місце для фотосесії, щоб дочекатися снігу.
У минулому кожну зиму йшов сніг. Тож ми модернізували цю територію, щоб вона стала місцем для екскурсій, і широко рекламували її перед її відкриттям. Ми чекали приходу снігу. На жаль, погода не була на нашому боці,
– сказав працівник.
Після обурення громадськості фальшивий сніг з вати прибрали. А незадоволеним відвідувачам надали відшкодування.