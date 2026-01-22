"Я не чекаю, поки когось уб'ють": через поведінку туристів закривають популярну пам'ятку
- Скелю Лінкольна в Австралії тимчасово закривають з 22 січня через загрози безпеці, викликані великим напливом туристів.
- Популярність місця зросла після публікації фото k-pop співачки Дженні Кім, що призвело до пошкоджень пам'ятки та утворення кратера.
Туристи біля однієї дуже популярної пам'ятки "ігнорують попередження", і через це її довелося взагалі тимчасово закрити, аби забезпечити "громадську безпеку".
Скеля Лінкольна – це надзвичайно популярна пам'ятка в Австралії, фотографії з якої мріють отримати тисячі туристів, пише Express.
Чому скелю Лінкольна закривають для туристів?
З неймовірно мальовничого краю скелі Лінкольна відкривається неймовірний захопливий вид на Блакитні гори Нового Південного Уельсу в Австралії. Ця точка давно є улюбленою для мандрівників з усього світу – втім, нещодавній "бум" туризму призвів до нових побоювань щодо безпеки для відвідувачів, а також для місцевого середовища.
Популярність фото зі скелі у соцмережах призвела до того, що зараз до 3000 людей щодня збираються на неогородженому краю скелі – а це, на думку місцевих чиновників, досить "тривожна" тенденція, що змушує вжити відповідних заходів.
Тож вже з 22 січня оглядовий майданчик на скелі Лінкольна закриють принаймні на 3 місяці, аж поки не розроблять рішення для зменшення ризиків відвідин цього неймовірного міста. Місцева влада також зауважила, що й туристи завдали чималої шкоди точці, адже все частіше ігнорують попередження про безпеку та не тільки наражають на небезпеку своє життя, але й завдають шкоди пам'ятці.
Громадська безпека – наш абсолютний пріоритет. Місце буде закрито щонайменше на три місяці, поки ми розробляємо рішення для забезпечення безпечного доступу та управління швидким зростанням відвідуваності району,
– повідомив місцевий чиновник.
Цікаво! Мер Марк Грінхілл припустив, що неймовірний ріст популярності до скелі Лінкольна пов'язаний з тим, що k-pop співачка Дженні Кім з гурту Bleckpink, яка має 80 мільйонів підписників у соцмережах, поділилася своєю фотографією з цього місця.
Співачка Дженні Кім на скелі Лінкольна: дивіться відео
А на місці, де сиділа та позувала корейська зірка, зараз туристи сидять та фотографуються так часто, що в скелі утворився кратер.
Я не чекаю, поки когось уб’ють, перш ніж діяти. Це забагато – це надто небезпечно, і це погіршує стан навколишнього середовища,
– заявив Марк Грінхілл.
Куди варто поїхати туристам натомість?
