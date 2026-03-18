На Шрі-Ланці вводять 4-денний робочий тиждень, але причина дуже неприємна

На острівній країні, що є справжнім райським куточком для мільйонів туристів, уряд терміново запровадив чотириденний робочий тиждень – а середами робітники зобов'язані працювати з дому.

Усі державні установи у Шрі-Ланці відтепер зобов'язані працювати 4 дні на тиждень, і також це правило стосується шкіл та університетів. Довелося ухвалити це рішення через поглиблення економічної кризи – зростання цін на пальне та гострий його дефіцит, що спричинила американо-ізраїльські воєнні дії в Ірані, пише Express.

Цікаво Більшість і не здогадується: ця країна має найдивніші кордони у світі, й вона у Європі

Чому Шрі-Ланка переходить на скорочений робочий тиждень?

16 березня, у понеділок, чиновники Шрі-Ланки заявили, що країна впроваджує нові заходи жорсткої економії на тлі невизначеності щодо судноплавства в Ормузькій протоці. І ці зміни залишатимуться чинними на невизначений термін.

Вже з середи, 18 березня, державні установи переходять на чотириденний робочий тиждень, і це є надзвичайним кроком для країни. В уряді попросили наслідувати цей приклад і приватний сектор, оголосивши середу вихідним днем. Втім, життєво важливі служби – лікарні, порти та служби екстреної допомоги працюватимуть й надалі у звичайному режимі.

Усі ці зміни відбулися після того, як країна вже запровадила нормування палива, а також припинила усі публічні церемонії та закликала держслужбовців працювати з дому, коли це можливо, аби максимально скоротити використання палива.

Президент країни заявив, що Шрі-Ланка "повинна готуватися до найгіршого, але сподіватися на краще", пише Independent.

Після того як Іран закрив Ормузьку протоку після ударів США 28 лютого, країна заявила, що має запасів палива приблизно на 6 тижнів. Міністр енергетики тим часом заявив, що зовсім скоро уряд може вдатися і до відключень електроенергії, якщо ситуація не покращиться.

До слова, кількома днями раніше Пакистан також оголосив про перехід на 4-денний робочий тиждень для деяких працівників з цієї ж причини.

Що ще слід почитати?