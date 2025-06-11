В Африку прийшли сніги та страшні повені: змило шкільний автобус

У Південній Африці вирує негода – на країну звалилися сніги та повені. Ситуація вкрай небезпечна для місцевих жителів та туристів.

Деякі основні дороги ПАР повністю закриті. Також у країні масштабні відключення світла. Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Дивіться також В Ірані заборонили вигул собак, закривають навіть ветклініки: у чому причина абсурдного закону

Наслідки негоди в ПАР у червні 2025

Через шторми та повені без електрики в ПАР залишилися близько 500 000 будинків. Найгірша ситуація у Східній капській Провінції та провінції Квазулу-Натал.

У Східній Капській провінції повінню змило шкільний автобус. Наразі правоохоронці досі не знають, скільки дітей було у транспорті, але трьох школярів вже знайшли. На щастя, живими. З настанням ночі рятувальні роботи припинили й відновили зранку середи.

В іншому районі, О. Р. Тамбо, повенева вода забрала життя сімох людей. А біля прибережного міста Іст-Лондон перекинувся мікроавтобус з пасажирами – водій не впорався з керуванням, коли намагався ухилитися від падіння дерева.



Сніг в Південній Африці у червні / фото Africa Facts Zone в X

Крім того, через сильні сніги на дорогах позастрягали машини та вантажівки. Це призвело до величезних заторів.



Сніг в Південній Африці у червні / фото Africa Facts Zone в X

Натомість судна, які перебувають у водах ПАР, мають проблеми з навігацією через вітри та високі хвилі.

Слід зазначити, що снігопади та повені влітку – нормальне явище в ПАР, оскільки з червня по серпень там зима. Однак зміни клімату призвели до сильніших стихійних лих в країні.

Тим часом у Європу на початку червня прийшла рекордна спека, яка створила екстремальні умови для здоров'я людей.