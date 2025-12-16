Укр Рус
16 грудня, 16:38
Які країни переживуть XXI століття: у мережі склали топ місць, де можна жити наступні 100 років

Альона Гогунська
Основні тези
  • Користувачі соціальної мережі Threads обговорюють країни, які залишаться придатними для життя в XXI столітті, зокрема виділяючи Фінляндію, Норвегію та Нову Зеландію за їх високий рівень життя та соціальну політику.
  • Серед інших країн, що вважаються кращими для життя, називають Ісландію, Швейцарію, Канаду та Австралію, які регулярно потрапляють у світові рейтинги за якістю життя та рівнем щастя.

Людям часто здається, що у світі існують ідеальні країни для життя, де все працює бездоганно, а проблем просто не буває. Насправді ж кожна держава має свої переваги й недоліки, а комфорт багато в чому залежить від цінностей суспільства, рівня довіри, соціальної політики та ставлення до людини.

Саме навколо цього й розгорнулася дискусія в соцмережі Threads, де користувачі обговорюють, які країни можуть залишатися придатними для життя навіть у довгостроковій перспективі, попри всі виклики майбутнього. Своїми думками поділився користувач з ніком @roma_lelit, передає 24 Канал.

В яких країнах найкраще буде жити найближчі 100 років?

  • Фінляндія – висока якість життя

На думку користувача Threads з ніком @roma_lelit, у Фінляндії довіра – не гасло, а система: навіть квитки в трамваї люди купують на совість. 

Школа, де дітям заборонено ставити оцінки до 4 класу, щоб не вбивати допитливість. Бібліотека, де можна взяти вудку або швейну машинку, 
– наводить він аргументи.

Що ж, у Фінляндії оцінювання дійсно відсутнє на ранніх етапах навчання або є дуже м'яким, а система спрямована на розвиток учнів без жорсткої конкуренції. Це та інші переваги підтверджують ту, що ця країна регулярно займає перші місця у світовому рейтингу щастя за даними World Happiness Report, передає Forbes Індія.


Фінляндія – висока якість життя / Фото Unsplash

  • Норвегія – високий рівень життя та соціальна підтримка

Норвегія також входить до числа країн з високим рівнем щастя й якості життя за міжнародними рейтингами. 

"Кожен громадянин офіційно володіє часткою державного фонду.На кожного норвежця припадає близько 250 тисяч доларів. І ніхто не ниє: "де гроші?", – пише @roma_lelit.

Однак це не зовсім так. Твердження про те, що кожен громадянин володіє часткою державного суверенного фонду у 250 тисяч доларів, є спрощеним поясненням моделі, де нафтові доходи країни акумулюються у суверенному фонді, а потім частина прибутків розподіляється через соціальні системи, пенсії тощо – але прямої частки "на папері для кожного" немає. 

  • Нова Зеландія – високі позиції у рейтингах

Нова Зеландія регулярно потрапляє до світових рейтингів країн із комфортним життям і щасливим населенням, часто поруч зі скандинавськими країнами. 

Заборона на нафтовидобуток – назавжди. Школяр може зателефонувати до Міністерства екології – і його вислухають, 
– пише користувач Threads.

Але твердження про повну заборону нафтовидобутку назавжди потребує уточнення: держава має політику поступового скорочення нових нафтових ліцензій і обмеження на шельфі з наміром зменшити видобуток, але це не "повна і абсолютна назавжди" заборона у всіх сенсах (це питання політичних рішень і переглядів урядом). 


Нова Зеландія регулярно потрапляє до світових рейтингів / Фото Unsplash

Які ще країни користувач Threads вважає найкращими?

  • Ісландія – безпека та гендерна рівність.
  • Швейцарія – один із лідерів за якістю життя
  • Канада – комфорт для іммігрантів.
  • Австралія – висока якість життя та зарплати.

Усі сім країн періодично потрапляють у рейтинги країн із високою якістю життя та рівнем щастя. Однак варто пам'ятати, що кожна країна, навіть найкраща, має свої недоліки. 

Які "мінуси" життя в інших країнах?

