Які країни переживуть XXI століття: у мережі склали топ місць, де можна жити наступні 100 років
- Користувачі соціальної мережі Threads обговорюють країни, які залишаться придатними для життя в XXI столітті, зокрема виділяючи Фінляндію, Норвегію та Нову Зеландію за їх високий рівень життя та соціальну політику.
- Серед інших країн, що вважаються кращими для життя, називають Ісландію, Швейцарію, Канаду та Австралію, які регулярно потрапляють у світові рейтинги за якістю життя та рівнем щастя.
Людям часто здається, що у світі існують ідеальні країни для життя, де все працює бездоганно, а проблем просто не буває. Насправді ж кожна держава має свої переваги й недоліки, а комфорт багато в чому залежить від цінностей суспільства, рівня довіри, соціальної політики та ставлення до людини.
Саме навколо цього й розгорнулася дискусія в соцмережі Threads, де користувачі обговорюють, які країни можуть залишатися придатними для життя навіть у довгостроковій перспективі, попри всі виклики майбутнього. Своїми думками поділився користувач з ніком @roma_lelit, передає 24 Канал.
В яких країнах найкраще буде жити найближчі 100 років?
- Фінляндія – висока якість життя
На думку користувача Threads з ніком @roma_lelit, у Фінляндії довіра – не гасло, а система: навіть квитки в трамваї люди купують на совість.
Школа, де дітям заборонено ставити оцінки до 4 класу, щоб не вбивати допитливість. Бібліотека, де можна взяти вудку або швейну машинку,
– наводить він аргументи.
Що ж, у Фінляндії оцінювання дійсно відсутнє на ранніх етапах навчання або є дуже м'яким, а система спрямована на розвиток учнів без жорсткої конкуренції. Це та інші переваги підтверджують ту, що ця країна регулярно займає перші місця у світовому рейтингу щастя за даними World Happiness Report, передає Forbes Індія.
Фінляндія – висока якість життя / Фото Unsplash
- Норвегія – високий рівень життя та соціальна підтримка
Норвегія також входить до числа країн з високим рівнем щастя й якості життя за міжнародними рейтингами.
"Кожен громадянин офіційно володіє часткою державного фонду.На кожного норвежця припадає близько 250 тисяч доларів. І ніхто не ниє: "де гроші?", – пише @roma_lelit.
Однак це не зовсім так. Твердження про те, що кожен громадянин володіє часткою державного суверенного фонду у 250 тисяч доларів, є спрощеним поясненням моделі, де нафтові доходи країни акумулюються у суверенному фонді, а потім частина прибутків розподіляється через соціальні системи, пенсії тощо – але прямої частки "на папері для кожного" немає.
- Нова Зеландія – високі позиції у рейтингах
Нова Зеландія регулярно потрапляє до світових рейтингів країн із комфортним життям і щасливим населенням, часто поруч зі скандинавськими країнами.
Заборона на нафтовидобуток – назавжди. Школяр може зателефонувати до Міністерства екології – і його вислухають,
– пише користувач Threads.
Але твердження про повну заборону нафтовидобутку назавжди потребує уточнення: держава має політику поступового скорочення нових нафтових ліцензій і обмеження на шельфі з наміром зменшити видобуток, але це не "повна і абсолютна назавжди" заборона у всіх сенсах (це питання політичних рішень і переглядів урядом).
Нова Зеландія регулярно потрапляє до світових рейтингів / Фото Unsplash
Які ще країни користувач Threads вважає найкращими?
- Ісландія – безпека та гендерна рівність.
- Швейцарія – один із лідерів за якістю життя
- Канада – комфорт для іммігрантів.
- Австралія – висока якість життя та зарплати.
Усі сім країн періодично потрапляють у рейтинги країн із високою якістю життя та рівнем щастя. Однак варто пам'ятати, що кожна країна, навіть найкраща, має свої недоліки.
Які "мінуси" життя в інших країнах?
- Раніше ми писали, що Іспанія підходить для віддалених працівників, але не всім підійде через ритм життя та рівень заробітків.
- Дехто скаржиться, що у Німеччині погана погода, дорогі подорожі та проблеми з медичною системою.
- Хорватія, хоч і гарна, але там високі ціни на продукти, платні дороги та є складність у пошуку житла.