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21 липня, 13:38
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Пілот аж тремтів: у США бомбардувальник ледь не врізався у пасажирський літак

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Пасажирський літак Embraer E175 компанії SkyWest Airlines ледь не зіткнувся з військовим бомбардувальником B-52 у США.
  • Пілот вчасно виконав агресивний маневр ухилення, уникнувши зіткнення, і SkyWest Airlines проводить розслідування інциденту.

Днями у США пасажирський літак ледь не зіткнувся з військовим бомбардувальником. Ситуацію врятувала майстерність цивільного пілота.

Інцидент трапився 18 липня цього року. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

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Як бомбардувальник ледь не влетів у літак?

Пасажирський літак Embraer E175 компанії SkyWest Airlines виконував рейс з Міннеаполіса до Майнота, і в один момент літак дуже круто розвернувся.

Ми зробили дуже крутий поворот, і саме тоді пілот підключився до інтеркому та сказав: "Вибачте всі, я все поясню, коли ми безпечно приземлимося", 
– розповіла пасажирка Моніка Грін.

Пасажири розповіли, що хоч і почувалися в небезпеці, на борту була "дивно спокійна атмосфера" – ніхто не панікував.

Як виявилося згодом, неподалік авіабази Майнот у літак ледь не влетів військовий бомбардувальник B-52, небезпечно наблизившись. 

Для пілота це стало шокуючою несподіванкою, бо попереджень про активність військових літаків у зоні посадки не було. Тож у моменті він виконав "агресивний маневр ухилення", змінив курс і почав слідувати позаду бомбардувальника.

Він (пілот – 24 Канал) майже тремтів, намагаючись підібрати слова, але був милим і зосередженим. Приємно, що компанія не намагалася просто замовчати інцидент,
– сказала пасажирка.

У SkyWest Airlines повідомили, що проводять розслідування щодо цієї ситуації.

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