Кролик спричинив вибух та пожежу в літаку над США: моторошні кадри
- Кролик заліз у відсік двигуна літака United Airlines, спричинивши вибух та пожежу під час польоту.
- На борту перебували 159 людей. Пілоти зробили аварійну посадку.
На борту літака United Airlines трапилась надзвичайна ситуація. Кролик таємно заліз у відсік двигуна, що спричинило вибух та пожежу.
Літак рейсу UA2325 мав відправитися з міста Денвер штату Колорадо і прибути до Едмонтона у Канаді. Однак спокійно долетіти не вдалося, про це пише 24 Канал із посиланням на ABC.
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Подробиці інциденту
Приблизно через 75 хвилин після польоту пасажири та персонал почули гучний вибух – літаком пройшла сильна вібрація.
У ту мить на борту перебували 159 людей. З кабіни було видно велике полум'я, яке виривалося з двигуна.
Кожні кілька секунд від двигуна виходив зворотний вогонь – гігантська вогняна куля позаду нього. Після цього всі в літаку почали панікувати,
– сказав пасажир Скотт Вулфф.
Вайатт Маккаррі, який у ту мить перебував на землі, теж бачив спалахи вогню на літаку. Він перелякався, що стане свідком трагедії.
У мене ледь серце не стало (адаптований переклад – 24 Канал), і я просто подумав: "Я побачу, як літак падає",
– сказав він.
В повітрі вибухнув двигун літака: дивіться відео
На щастя, пілоти оперативно відреагували на надзвичайну ситуацію. Вони одразу розвернули літак і здійснили аварійну посадку. На щастя, з людей ніхто не постраждав.
Коли літак посадили, авіакомпанія знайшла новий борт, щоб відправити шокованих клієнтів до пункту призначення.