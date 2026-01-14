Росіяни під прицілом: США призупиняють видачу віз громадянам 75 країн

У Сполучених Штатах готуються до змін у міграційній політиці. Американська влада переглядає правила в'їзду для іноземців, що може вплинути на громадян десятків країн по всьому світу. У центрі уваги – процедури видачі віз та контроль за імміграційними потоками.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на службову записку Державного департаменту США, передає 24 Канал.

За інформацією видання, обмеження торкнуться громадян країн з різних регіонів світу. До переліку, зокрема, потрапили:

Сомалі,

Афганістан,

Бразилія,

Іран,

Ірак,

Єгипет,

Росія ,

, Таїланд та низка інших держав.

Мовиться про паузу у видачі віз, а не про повну заборону на в'їзд.



США призупинять видачу віз громадянам росіянам / Фото Unsplash

Як це коментують у Держдепартаменті США?

У Держдепартаменті пояснюють, що рішення пов'язане з необхідністю перегляду процедур обробки імміграційних документів. За словами речника відомства, якого цитує Reuters, імміграцію з цих 75 країн буде призупинено на час додаткової перевірки, аби запобігти в'їзду іноземців, які потенційно можуть претендувати на соціальну допомогу та державні виплати у США.

Наразі не уточнюється, як довго триватиме перегляд процедур і чи стосуватимуться обмеження всіх типів віз – туристичних, робочих або імміграційних. Очікується, що деталі та офіційні роз'яснення з'являться після завершення внутрішнього аналізу в Держдепартаменті.

Європа також закрилася від росіян: що про це відомо?

Раніше ми писали, що Європейська комісія припинила видачу багаторазових шенгенських віз росіянам, дозволяючи лише одноразові короткострокові візи. Це рішення спрямоване на посилення контролю над заявниками з Росії та мінімізацію безпекових ризиків для держав-членів ЄС.