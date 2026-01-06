Американська мрія 18+: у США активно видають візи моделям OnlyFans

Поки у США звучать заяви про можливі масові депортації українців, американська міграційна система паралельно демонструє зовсім інший підхід до "цінних кадрів". На тлі жорсткішої риторики щодо мігрантів моделі OnlyFans дедалі частіше отримують візи O-1B.

Ще донедавна візи цієї категорії видавали майже виключно акторам, музикантам, художникам та іншим представникам класичного мистецтва. Про це розкаже 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також США посилили контроль: що змінилося для власників грін-карт уже з 26 грудня

Що відомо про нову міграційну політику США?

За даними імміграційних юристів, американські відомства все активніше визнають онлайн-популярність як форму професійного успіху. Під час розгляду заявок увагу звертають не на участь у фільмах, престижні нагороди чи виставки, а на:

розмір аудиторії в соцмережах,

кількість платних підписників,

регулярні доходи,

контракти з брендами.

Усе це розглядають як докази "видатних досягнень" і професійного впливу. Юристи пояснюють, що логіка міграційної служби США поступово змінюється: якщо раніше успіх вимірювався через традиційні інституції – кіноіндустрію, музику чи мистецтво, – то тепер критерієм стає здатність формувати й монетизувати велику аудиторію.



У США змінюється підхід до видачі віз категорії O-1B / Фото Unsplash

Що це означає для моделей OnlyFans?

У цьому сенсі популярні контент-креатори та моделі OnlyFans дедалі частіше прирівнюються до зірок шоу-бізнесу. Водночас експерти Business Standard наголошують: отримати візу O-1B все ще непросто. Заявникам потрібно довести:

стабільний міжнародний інтерес,

високі доходи,

вплив на ринок і професійну унікальність.

Проте сам факт того, що цифрова популярність офіційно визнається міграційними органами, свідчить про кардинальні зміни у сприйнятті сучасних професій у США.

Чому США призупинили видачу грін-карт?

Ще у грудні 2025 року стало відомо, що США призупиняють дію імміграційної лотереї Diversity Visa (DV1) після стрілянини в Університеті Брауна. Рішення ухвалено за дорученням президента Трампа, який вже намагався закрити програму після теракту в Нью-Йорку у 2017 році.