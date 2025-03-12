Здаватимуть відбитки пальців: США запроваджують особливий закон до однієї категорії іноземців

Уряд Сполучених Штатів Америки оголосив про запровадження нових правил для громадян Канади, які приїжджають в країну на 30 днів або довше. Вони будуть зобов'язані реєструватися в американських органах влади.

Цей новий закон спрямований на посилення заходів безпеки та впорядкування інформації про відвідувачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The NY Times.

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США зобов'яжуть канадців проходити реєстрацію

Відповідно до суттєвого оновлення імміграційних правил, іноземні громадяни віком від 14 років, які ще не зареєстровані в органах влади США, повинні будуть зареєструватися і здати відбитки пальців, якщо вони мають намір залишитися в Сполучених Штатах на 30 днів або довше.

Ця нова вимога ґрунтується на чинному імміграційному законодавстві. Однак важливо зазначити, що на практиці громадяни Канади, які перетинали сухопутний кордон США, раніше не підпадали під дію цього правила.

В перший день свого другого терміну президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що практика зміниться, видавши указ, що вимагає від усіх раніше незареєстрованих іноземних громадян дотримуватися закону,

– йдеться в повідомленні.

В указі також мовиться, що недотримання закону буде класифікуватися "як цивільний, так і кримінальний пріоритет".

Згодом Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила, що Міністерство внутрішньої безпеки надасть рекомендації іноземним громадянам, які ще не виконали вимогу про реєстрацію.

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