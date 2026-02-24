Затягувати не варто: ця країна ЄС радить українцям самостійно змінювати свій статус

Наразі новий статус для українців у Німеччині запроваджувати не планують. Втім, після березня 2027 року, скоріш за все, буде певний перехідний період – та скільки він триватиме невідомо.

Питання перехідного періоду для українців після завершення дії тимчасового захисту у Німеччині поки що залишається відкритим – він буде, проте невідомо, скільки він триватиме та на яких умовах, пише DW.

Що слід знати українським біженцям у Німеччині?

Про те, що Німеччина поки що не має планів на впровадження спеціального статусу для українців, заявив у Берліні Ганс-Ульріх Бенра, керівник групи з питань України у Федеральному міністерстві внутрішніх справ.

У Німеччині українці можуть мати різні дозволи на проживання – і Берлін вже закликає тих біженців, що хотіли б залишитися у країні й надалі, змінювати свій статус самостійно. При цьому затягувати з цим не варто, адже наплив заяв до різних відомств в останній момент призведе до сповільнення опрацювання документів, адже установи вже зараз працюють на межі можливостей.

Отримати інший статус та право на проживання у Німеччині можуть, наприклад, кваліфіковані фахівці – але для цього потрібно працювати та знати німецьку мову. Значно складніше залишитися після завершення війни у Німеччині буде людям, що працюють у низькооплачуваному секторі, або ж не працюють взагалі.

Наразі в Німеччині проживає 1,3 мільйона українських біженців – це найбільше в усій Європі, пише People in Need.

