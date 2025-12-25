Страйки в популярній країні Європи паралізують подорожі на Новий рік: куди краще не летіти

На Новий рік подорожі до Португалії можуть стати справжньою проблемою – адже персонал аеропортів виходить на страйк аж на два дні.

Перед Новим роком краще не подорожувати до Португалії – адже 31 грудня та 1 січня працівники аеропортів планують вийти на демонстрації, і відбуватиметься лише мінімальна кількість польотів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Чому у Португалії відбудуться страйки?

Під час страйку, що триватиме два дні, 31 грудня та 1 січня, не порушуватиметься лише наземне обслуговування державних, військових, екстрених, гуманітарних та рятувальних рейсів – а ось щодо усіх інших можуть виникнути проблеми – затримки чи навіть скасування.

Також мінімальними послугами, що вимагає чинне законодавство, буде вважатися принаймні один рейс до автономних регіонів на день. Профспілки ж заявили про протест у відповідь на невизначеність у проведенні тендерів на ліцензії на наземне обслуговування. Уряд вже продовжив термін дії ліценцій до травня 2026 року, але профспілки вимагають письмових гарантій збереження робочих місць.

З 3700 працівників, що входять до профспілки, приблизно 2000 можуть постраждати від цього тендеру.

Які ще новини з Португалії потрібно знати?