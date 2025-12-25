Перед Новым годом лучше не путешествовать в Португалию – ведь 31 декабря и 1 января работники аэропортов планируют выйти на демонстрации, и будет происходить только минимальное количество полетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Почему в Португалии состоятся забастовки?

Во время забастовки, которая продлится два дня, 31 декабря и 1 января, не будет нарушаться только наземное обслуживание государственных, военных, экстренных, гуманитарных и спасательных рейсов – а вот по всем остальным могут возникнуть проблемы – задержки или даже отмены.

Также минимальными услугами, что требует действующее законодательство, будет считаться по крайней мере один рейс в автономные регионы в день. Профсоюзы же заявили о протесте в ответ на неопределенность в проведении тендеров на лицензии на наземное обслуживание. Правительство уже продлило срок действия лицензий до мая 2026 года, но профсоюзы требуют письменных гарантий сохранения рабочих мест.

Из 3700 работников, входящих в профсоюз, примерно 2000 могут пострадать от этого тендера.

Какие еще новости из Португалии нужно знать?