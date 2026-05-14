Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Закордон Новини про життя за кордоном Вже майже визначилися: У Євросоюзі обговорюють, що робити з українцями наступного року
14 травня, 17:22
3

Вже майже визначилися: У Євросоюзі обговорюють, що робити з українцями наступного року

Марина Блохіна
Основні тези
  • Тимчасовий захист для українців у ЄС, що закінчується в березні 2027 року, ймовірно, буде продовжено до 2028 року.
  • Існує кілька варіантів нового статусу для українців після 2027 року, включно з продовженням захисту з обмеженнями або введення нового статусу.
Слухати новину 01:15 хв

Тимчасовий захист, який українські біженці у Європі отримали 2022 року, добігає до кінця вже у березні 2027. Та, скоріш за все, дію механізму подовжать ще принаймні на рік.

Тимчасовий захист для українців у Європі ймовірно продовжать до 2028 року – про це повідомила спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон в інтерв'ю DW

Цікаво "Нам ніколи цього не зрозуміти": українка розповіла про культурний шок в Іспанії

Що буде з українцями в Європі після 2027 року?

Станом на кінець 2025 року понад 4,45 мільйона українців отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі – але його термін дії поступово стікає, а більшість країн ще не розробили планів переходу на інші легальні статуси проживання. Тож, ймовірно, дію тимчасового захисту продовжать на рік

З огляду на поточну ситуацію, я думаю, що (від Єврокомісії) надійде пропозиція продовжити його ще на один рік – до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС із цим погодяться, 
– повідомила спецпосланниця ЄС. 

Вона також пояснила, що в Брюсселі розуміють складну ситуацію, в якій опинилися українці за кордоном. І продовження захисту обумовлене тим, що війна триває, а мирної угоди чи навіть сталого припинення вогню між Україною та Росією не очікується найближчим часом. 

Що варто знати про майбутнє українських біженців у Європі?

Раніше старший радник з політики надання притулку віденського Міжнародного центру розвитку міграційної політики Мартін Ваґнер передбачав, що є кілька варіантів щодо нового статусу українців після 2027 року:

  • продовження тимчасового захисту у тому вигляді, в якому він існує зараз;
  • продовження захисту з обмеженнями;
  • введення якогось нового статусу. 

Одне з нововведень, про яке найчастіше згадують, може стосуватися саме новоприбулих українців, яким не надаватимуть захист. У таких випадках українцям, ймовірно, доведеться звертатися з заявою про надання притулку, а це потребуватиме складної процедури оцінення. 

Деякі країни-члени ЄС вже висловлюються за обмеження, подібні до тих, що ввели Швейцарія та Норвегія. Нагадаємо, швейцарський уряд ще з листопада 2025 року вирішив не надавати статус захисту біженцям з західних областей України, адже там ці регіони вважають "безпечними".

А ось в Норвегії внесли зміни до законодавства щодо тимчасового захисту, згідно з яким країна не надаватиме його чоловікам віком від 18 до 60 років. 

Що ще слід знати українцям за кордоном?

Українці в Польщі вже можуть перейти на новий статус – CUKR, але для цього потрібно відповідати кільком вимогам. Карту побуту видаватимуть лише тим українцям, що вже прожили у країні в статусі UKR принаймні 365 днів безперервно. 

Після отримання цього статусу біженці зможуть працювати без додаткових дозволів протягом трьох років, але водночас втратять певну частину пільг, що дає тимчасовий захист. 

Пов'язані теми:

Новини про життя за кордоном Новини Закордон