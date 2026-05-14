Вже майже визначилися: У Євросоюзі обговорюють, що робити з українцями наступного року

Тимчасовий захист, який українські біженці у Європі отримали 2022 року, добігає до кінця вже у березні 2027. Та, скоріш за все, дію механізму подовжать ще принаймні на рік.

Тимчасовий захист для українців у Європі ймовірно продовжать до 2028 року – про це повідомила спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон в інтерв'ю DW.

Що буде з українцями в Європі після 2027 року?

Станом на кінець 2025 року понад 4,45 мільйона українців отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі – але його термін дії поступово стікає, а більшість країн ще не розробили планів переходу на інші легальні статуси проживання. Тож, ймовірно, дію тимчасового захисту продовжать на рік.

З огляду на поточну ситуацію, я думаю, що (від Єврокомісії) надійде пропозиція продовжити його ще на один рік – до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС із цим погодяться,

– повідомила спецпосланниця ЄС.

Вона також пояснила, що в Брюсселі розуміють складну ситуацію, в якій опинилися українці за кордоном. І продовження захисту обумовлене тим, що війна триває, а мирної угоди чи навіть сталого припинення вогню між Україною та Росією не очікується найближчим часом.

Що варто знати про майбутнє українських біженців у Європі?

Раніше старший радник з політики надання притулку віденського Міжнародного центру розвитку міграційної політики Мартін Ваґнер передбачав, що є кілька варіантів щодо нового статусу українців після 2027 року:

продовження тимчасового захисту у тому вигляді, в якому він існує зараз;

продовження захисту з обмеженнями;

введення якогось нового статусу.

Одне з нововведень, про яке найчастіше згадують, може стосуватися саме новоприбулих українців, яким не надаватимуть захист. У таких випадках українцям, ймовірно, доведеться звертатися з заявою про надання притулку, а це потребуватиме складної процедури оцінення.

Деякі країни-члени ЄС вже висловлюються за обмеження, подібні до тих, що ввели Швейцарія та Норвегія. Нагадаємо, швейцарський уряд ще з листопада 2025 року вирішив не надавати статус захисту біженцям з західних областей України, адже там ці регіони вважають "безпечними".

А ось в Норвегії внесли зміни до законодавства щодо тимчасового захисту, згідно з яким країна не надаватиме його чоловікам віком від 18 до 60 років.

Що ще слід знати українцям за кордоном?

Українці в Польщі вже можуть перейти на новий статус – CUKR, але для цього потрібно відповідати кільком вимогам. Карту побуту видаватимуть лише тим українцям, що вже прожили у країні в статусі UKR принаймні 365 днів безперервно.

Після отримання цього статусу біженці зможуть працювати без додаткових дозволів протягом трьох років, але водночас втратять певну частину пільг, що дає тимчасовий захист.