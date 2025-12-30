Транспортний колапс у Британії: через серйозний збій у тунелі під Ла-Маншем зупинили рух поїздів

У Великій Британії та Європі 30 грудня 2025 року відбувся масштабний транспортний колапс у тунелі під Ла-Маншем – ключовому міжнародному транспортному коридорі, який з'єднує британський острів із материковою Європою.

Причиною став технічний збій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Що сталося у тунелі під Ла-Маншем?

Через серйозну проблему з електроживленням в тунелі компанія Eurostar була змушена скасувати або призупинити всі свої пасажирські поїзди до та з:

Лондона,

Парижа,

Брюсселя,

Амстердама.

Пасажирам настійно рекомендовано перенести свої поїздки на інші дати і не приїжджати на станції без квитка. За даними провідних світових ЗМІ, збій стався в електричній системі тунелю: проблема з повітряною контактною мережею (overhead power supply), а також поломка поїзда Le Shuttle посилили ситуацію, фактично зупинивши рух в обох напрямках через тунель.



Через серйозний збій у тунелі під Ла-Маншем зупинили рух поїздів / Фото Sky News

Як пише The National, крім Eurostar, серйозно постраждали й сервіси LeShuttle, які перевозять автомобілі та пасажирів між Фолкстоном (Велика Британія) і Кале (Франція). Через інцидент транспортні маршрути зазнають значних затримок, а черги автомобілів в районі терміналів сягали кількох годин очікування.

Інцидент трапився у розпал святкового сезону напередодні Нового року, коли потоки мандрівників традиційно зростають – через це наслідки інциденту відчуваються особливо гостро. Eurostar та оператор тунелю наразі працюють над усуненням технічної несправності, але терміни повного відновлення руху залишаються невизначеними.

