"Я була в шоці": українка розкрила, скільки витратила на переїзд до Іспанії

Українка, що 10 років прожила у Польщі, вирішила переїхати до Іспанії – і розповіла, у яку суму це їй обійшлося.

Іспанія – це сонячна, тепла та відносно недорога країна ЄС – тож не дивно, що чимало українців обирають для життя за кордоном саме її. І українка Яна розкрила, скільки грошей слід мати з собою, якщо ви плануєте переїзд, повідомляє yana.launova.

Скільки коштує переїзд з Польщі в Іспанію?

Перед переїздом до іншої країни слід відкласти чималу суму – адже витрат попереду очікує чимало. Зокрема, додаткові витрати слід врахувати і у випадку, якщо ви маєте домашню тварину.

Для свого кота українка оформила документи – паспорт, довідки, а також покупка переноски у літак, і все це обійшлося у 650 злотих, тобто 155 євро. За квитки на літак пара з твариною віддала 1100 злотих та ще 540 злотих за кота – тобто всього 390 євро.

Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео

На час пошуку житла для оренди пара жила у подобових апартаментах. За два тижні такого проживання довелося віддати 800 євро.

Звичайно, можна знайти і дешевше, але ми обирали по своєму комфорту,

– поділилася дівчина.

Пара вирішила не перевозити меблі з Польщі до Іспанії, а натомість придбати нові вже на місці, тож на перевезенні речей вдалося заощадити. Оплату у такому випадку беруть за кожен кілограм, і пара заплатила 565 євро. Додатково 20 євро довелося віддати за коробки та скотч.

Квартиру українка шукала з рієлтором, і як плату він брав вартість одного місяця проживання – тобто 1500 євро. Також за квартиру довелося внести місяць депозиту.

Але нам вдалося знизити ціну у власника до 1300 євро, бо ми відмовилися від другого паркомісця і оплатили квартиру на 6 місяців вперед. Тобто тут додаємо ще 5 місяців оренди – це ще 6 500 євро,

– розповіла українка.

За оформлення документів та проїзд протягом першого часу дівчина віддала 60 євро. 515 євро коштувала покупка меблів та облаштування робочого місця, ще 300 євро – різні дрібнички у квартиру.

Також 400 євро коштували продукти на перший час, ще 30 – підключення інтернету.

Підрахувавши, я трошки була в шоці, бо коли все це платили, не помічала, що вийшло не так мало, як здавалося – всього приблизно вийшло 7 400 євро,

– додала блогерка.

Цікаво! Загалом одній людині для життя в Іспанії на місяць в середньому потрібно 707 євро, не враховуючи оренду. А ось родині з 4 осіб для життя в Іспанії знадобиться 2517 євро, пише Numbeo.

