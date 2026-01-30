Що можна купити за мінімальну погодинну ставку в Німеччині: неочікуваний список
- Українець в Німеччині за 15 євро купив у Lidl булочки, мандарини, спагеті, сири, шинку, масло, йогурти, сосиски та виноград.
- З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Німеччині зросте до 13,90 євро за годину.
Українець, що живе та працює в Німеччині, показав, що можна купити у мережі Lidl за гроші, що є еквівалентом мінімальної погодинної ставки у цій країні.
Ціни на продукти у різних країнах Європи можуть значно відрізнятися – втім, на всього 15 євро у Німеччині можна купити чимало, повідомляє mykolagoriunov888.
Що можна купити на 15 євро у магазині Lidl?
Українець, що живе у Німеччині, показав свої покупки у місцевій популярній мережі супермаркетів. І на 15 євро у країні можна купити чимало:
- упаковка булочок для запікання – 0,69 євро;
- 1 кілограм мандаринів – 1,79 євро;
- пачка спагеті 0,5 кілограма – 0,99 євро;
- 250 грамів м'якого сиру – 0,99 євро;
- 250 грамів твердого сиру – 1,89 євро;
- упаковка нарізаної шинки – 1,89 євро;
- упаковка масла – 0,99 євро;
- 4 упаковки грецького йогурту – 1,59;
- 400 грамів сосисок – 2,79 євро;
- 0,5 кілограма винограду – 1,99 євро.
Загальний чек за усі ці продукти склав 16,90 євро.
Українець показав ціни на продукти у Німеччині: дивіться відео
Тим часом у Німеччині з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросла до 13,90 євро за годину, пише Trading economics.
