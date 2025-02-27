Де дешевше: порівняння вартості продуктів у Німеччині та в Україні
- У Німеччині вартість життя вища через оренду, комунальні послуги та страхування, але ціни на продукти лише трохи вищі за українські.
- Українка у Німеччині порівняла ціни на молоко, яйця, хліб, олію, масло та макаронні вироби.
У Німеччині значно вища вартість життя. Зокрема через вартість оренди житла, комунальних послуг та страхування. Однак ціни на продукти не надто вищі за українські.
Українка у Німеччині порівняла ціни на продукти в обох країнах. Виявилося, в Україні вони майже "європейські". Про це пише 24 Канал із посиланням на відео у тіктоці @vikanika.de.
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Вартість продуктів у Німеччині та Україні
Жінка з Харкова, яка наразі проживає у Німеччині, порівняла ціни на такі популярні товари, як: молоко, яйця, хліб, олію, масло та макаронні вироби.
На відео видно, що ціни в Німеччині лише трохи вищі від українських. Проте заради справедливості слід зазначити, що українка наводить у статистиці акційні ціни німецькі товари.
Порівняння цін на продукти у Німеччині та Україні
|Продукти
|Україна
|Німеччина
|Молоко:
|49 – 52 гривні (1, 14 – 1,21 євро);
|54,36 гривні (1,25 євро);
|Яйця:
|62 гривні (1,45 євро);
|103,93 гривні (2,39 євро);
|Олія:
|76 гривень (1, 76 євро);
|76,84 гривні (1, 79 євро);
|Масло:
|99 – 114 гривень (2,28 – 2,62 євро);
|108 гривень (2,49 євро);
|Спагеті:
|48 гривень (1,12 євро);
|56,10 гривень (1,29 євро);
|Макарони з твердих сортів пшениці:
|39 гривень (0,92 євро);
|34, 35 гривень (0,79 євро);
|Хліб:
|32 гривні (0,76 євро).
|56, 10 гривень (1, 29 євро).
Загалом вартість середнього тижневого кошика на 1 людину у Німеччині сягає приблизно 100 євро. Це приблизно 4 367 гривень.