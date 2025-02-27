Украинка в Германии сравнила цены на продукты в обеих странах. Оказалось, в Украине они почти "европейские". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке @vikanika.de.
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Стоимость продуктов в Германии и Украине
Женщина из Харькова, которая сейчас проживает в Германии, сравнила цены на такие популярные товары, как: молоко, яйца, хлеб, масло, масло и макаронные изделия.
На видео видно, что цены в Германии лишь немного выше украинских. Однако ради справедливости следует отметить, что украинка приводит в статистике акционные цены немецкие товары.
Сравнение цен на продукты в Германии и Украине
|Продукты
|Украина
|Германия
|Молоко:
|49 – 52 гривны (1, 14 – 1,21 евро);
|54,36 гривны (1,25 евро);
|Яйца:
|62 гривны (1,45 евро);
|103,93 гривны (2,39 евро);
|Масло:
|76 гривен (1, 76 евро);
|76,84 гривны (1, 79 евро);
|Масло:
|99 – 114 гривен (2,28 – 2,62 евро);
|108 гривен (2,49 евро);
|Спагетти:
|48 гривен (1,12 евро);
|56,10 гривен (1,29 евро);
|Макароны из твердых сортов пшеницы:
|39 гривен (0,92 евро);
|34, 35 гривен (0,79 евро);
|Хлеб:
|32 гривны (0,76 евро).
|56, 10 гривен (1, 29 евро).
В целом стоимость средней недельной корзины на 1 человека в Германии достигает примерно 100 евро. Это примерно 4 367 гривен.