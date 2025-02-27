Украинка в Германии сравнила цены на продукты в обеих странах. Оказалось, в Украине они почти "европейские". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке @vikanika.de.

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Стоимость продуктов в Германии и Украине

Женщина из Харькова, которая сейчас проживает в Германии, сравнила цены на такие популярные товары, как: молоко, яйца, хлеб, масло, масло и макаронные изделия.

На видео видно, что цены в Германии лишь немного выше украинских. Однако ради справедливости следует отметить, что украинка приводит в статистике акционные цены немецкие товары.

Сравнение цен на продукты в Германии и Украине

Продукты Украина Германия Молоко: 49 – 52 гривны (1, 14 – 1,21 евро); 54,36 гривны (1,25 евро); Яйца: 62 гривны (1,45 евро); 103,93 гривны (2,39 евро); Масло: 76 гривен (1, 76 евро); 76,84 гривны (1, 79 евро); Масло: 99 – 114 гривен (2,28 – 2,62 евро); 108 гривен (2,49 евро); Спагетти: 48 гривен (1,12 евро); 56,10 гривен (1,29 евро); Макароны из твердых сортов пшеницы: 39 гривен (0,92 евро); 34, 35 гривен (0,79 евро); Хлеб: 32 гривны (0,76 евро). 56, 10 гривен (1, 29 евро).

В целом стоимость средней недельной корзины на 1 человека в Германии достигает примерно 100 евро. Это примерно 4 367 гривен.