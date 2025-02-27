Українка у Німеччині порівняла ціни на продукти в обох країнах. Виявилося, в Україні вони майже "європейські". Про це пише 24 Канал із посиланням на відео у тіктоці @vikanika.de.

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Вартість продуктів у Німеччині та Україні

Жінка з Харкова, яка наразі проживає у Німеччині, порівняла ціни на такі популярні товари, як: молоко, яйця, хліб, олію, масло та макаронні вироби.

На відео видно, що ціни в Німеччині лише трохи вищі від українських. Проте заради справедливості слід зазначити, що українка наводить у статистиці акційні ціни німецькі товари.

Порівняння цін на продукти у Німеччині та Україні

Продукти Україна Німеччина Молоко: 49 – 52 гривні (1, 14 – 1,21 євро); 54,36 гривні (1,25 євро); Яйця: 62 гривні (1,45 євро); 103,93 гривні (2,39 євро); Олія: 76 гривень (1, 76 євро); 76,84 гривні (1, 79 євро); Масло: 99 – 114 гривень (2,28 – 2,62 євро); 108 гривень (2,49 євро); Спагеті: 48 гривень (1,12 євро); 56,10 гривень (1,29 євро); Макарони з твердих сортів пшениці: 39 гривень (0,92 євро); 34, 35 гривень (0,79 євро); Хліб: 32 гривні (0,76 євро). 56, 10 гривень (1, 29 євро).

Загалом вартість середнього тижневого кошика на 1 людину у Німеччині сягає приблизно 100 євро. Це приблизно 4 367 гривень.