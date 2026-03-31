Дешево та максимально комфортно: українка розкрила, скільки витрачає на життя у В'єтнамі

Українка Христина обрала для переїзду дуже несподівану країну – В'єтнам. І однією з переваг саме цього вибору є невисока вартість життя там.

Життя у В'єтнамі українці обходиться відносно недорого – і вона поділилася основними витратами, повідомляє khrystynashtefiuk.

Скільки українка витрачає за місяць у В'єтнамі?

Перша, найважливіша та найбільша витрата для дівчини – це оренда житла, і вона їй обходиться у 600 доларів на місяць. Це кімната-студія, але у вартість входить також басейн, щотижневе прибирання та цілодобовий зв'язок з адміністрацією.

Будинок здався в той день, коли я сюди завеселилася, тож апартаменти нові, сучасні. І якщо менше вимахуватися, можна знайти значно дешевші,

– поділилася дівчина.

Втім, перед тим, як українці вдалося знайти постійне житло, вона ще 9 днів прожила у готелі, і за нього віддала ще 175 доларів.

Наступна витрата – це SIM-картка та 5G інтернет, і за це у В'єтнамі довелося заплатити всього 7 доларів.

Ще однією перевагою В'єтнаму для українки є їжа – там легко знайти свіжі екзотичні фрукти, є чимало локальних закладів та ринків. І за продукти та ресторани дівчина віддала 200 доларів.

Зазвичай тут усі їздять на байках, але я його ще не орендувала, тому їжджу на таксі, що обійшлося мені у 25 доларів,

– додала дівчина.

За спортзал блогерці платити не потрібно, адже він є у її будинку, також вона бувала у клубах, відвідувала визначні місця В'єтнаму – але за це не заплатила жодного долара. А ось непередбачуваними витратами стала покупка сковорідки та телефона – і ці дві речі обійшлися дорожче, ніж місяць життя у країні.

До слова, одній людині для життя у В'єтнамі потрібно приблизно 375 євро, не рахуючи вартості оренди, пише Numbeo.

