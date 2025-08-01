Ніколи цього не кажіть: одне неправильне слово на кордоні США може зірвати подорож
- Неправильно підібрані слова на кордоні США можуть зірвати поїздку, наприклад, "робота", "імміграція", "навчання", "лікування".
- З 1 жовтня в США вводиться додатковий збір за "цілісність візи" у розмірі 250 доларів.
Неправильно підібрані слова на кордоні США можуть зірвати поїздку. Через деякі відповіді прикордонники можуть не впустити в країну.
Так, деякі слова миттєво привертають увагу американських прикордонників і можуть стати причиною відмови у в'їзді. Про це пише 24 Канал із посиланням на @re.locate.
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Які слова не можна казати на кордоні США?
- "Робота"
Навіть якщо ви просто розглядаєте вакансії чи шукаєте роботу для знайомих – якщо у вас туристична віза, забудьте про це слово.
- "Імміграція"
Будь-який натяк на бажання залишитися, і вас можуть розвернути.
- "Навчання"
По туристичній візі не можна навчатися у США. Для цього потрібна окрема студентська віза.
- "Друг допоможе житлом і грошима".
Це викликає підозру і наштовхує на думку, що у вас немає коштів.
- "Лікування"
Для медичних цілей потрібна окрема віза.
Що не можна казати на кордоні США: дивіться відео
Завжди відповідайте коротко, чітко та чесно. І пам'ятайте, якщо у вас туристична віза – ви їдете як турист.
До слова, нагадаємо, що з 1 жовтня цього року ціни на візи в США зростуть. Країна запроваджує додатковий збір за "цілісність візи" у розмірі 250 доларів.