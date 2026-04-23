Слідом за Венецією: ці 5 популярних міст у Європі підвищують туристичний податок вже цього літа

Неймовірно популярна Венеція в Італії вже не перший рік страждає від надмірного туризму – і тому ще кілька років тому там запровадили плату за одноденні поїздки. Туристам, що не ночуватимуть у Венеції, потрібно заплатити за те, щоб взагалі зайти в місто.

Але Венеція – це не єдине місто, для якого велика кількість туристів перетворилася на справжню проблему, пише Mirror.

Цьогоріч аж 5 великих європейських міст суттєво збільшили чи й запровадили вперше туристичні податки.

В яких містах Європи буде туристичний податок?

Барселона

Прекрасна і неймовірно популярна Барселона на північному сході Іспанії збільшила свій туристичний податок вдвічі, що робить його найвищим у всій Європі. Відтепер за одну ніч у місцевому готелі доведеться заплатити 12,5 євро.

Місто прагне боротися з надмірним туризмом та розв'язати проблеми, з якими через нього зіштовхнулися місцеві мешканці. Тільки торік до Барселони прибули 16 мільйонів туристів!

Тенерифе

Ще одна велика туристична точка Іспанії, Тенерифе, цього року запровадить новий податок – екологічний. Для того, аби прогулятися Національним парком Ель-Тейде, доведеться заплатити близько 25 євро – та ціна буде варіюватися залежно від обраної стежки.

Похід без гіда при цьому обійдеться дорожче, ніж з гідом, пише Euronews.

Единбург

Вже 24 липня у Единбурзі запровадять "збір для тимчасових відвідувачів". Він стягуватиметься за проживання в готелях, Airbnb та хостелах. Його вартість становитиме додаткові 5% вартості номера за ніч, і сума розраховуватиметься залежно від типу помешкання.

Брюссель

Цього року Брюссель збільшить свій туристичний збір на 1 євро, тож туристам доведеться віддати 5 євро податку за одну ніч у готелі та 4 євро за кемпінг, або ж будь-яке інше житло, крім готелів, де можна ночувати.



Брюссель збільшує туристичний податок

Тромсе

Це місто в Норвегії нагадує листівку – але для того, аби насолодитися його краєвидами, доведеться заплатити. Місцеві муніципалітети самі можуть вирішувати, чи варто впроваджувати 3% туристичний податок.

Тромсе – це ідеальне місце для спостереження за північним сяйвом.

