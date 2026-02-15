Італія чи Іспанія: українка розкритикувала популярну країну та розповіла, яку обрала для життя
- Українка обрала Італію через відсутність проблеми "окупасів", відносно доступні ціни на нерухомість та відчуття безпеки.
- Інші переваги Італії включають суворий контроль якості їжі та близькість до України для швидших поїздок.
Українка, що переїхала до Італії та майже одразу ж придбала собі там дім, розповіла, чому обрала саме цю країну, а не популярну Іспанію.
Попри те, що і Іспанія, і Італія можуть похвалитися неймовірним кліматом, великою кількістю сонця та теплом, більшість українців, що переїздять за кордон, обирають все ж Іспанію, пише dr_tannyy. Втім, сама дівчина все ж обрала Італію – і пояснила, чому.
Чому українка обрала життя в Італії, а не Іспанії?
Окупаси
Першою причиною, чому українка не стала переїздити до Іспанії, стали окупаси – люди, що незаконно займають чуже житло. Це велика проблема в Іспанії, на яку часто скаржаться місцеві та якої побоюються емігранти, пише Idealista.
В Іспанії ти можеш вийти по хліб, а повернутися в дім, де вже живуть чужі люди, і закон буде на їхньому боці. Виселяти їх можна роками,
– поскаржилася українка.
Натомість в Італії, за її словами, діє принцип "мій дім – це моя фортеця".
Ціни
Через велику популярність серед іноземців ціни на нерухомість в Іспанії останніми роками стрімко зросли. І за ціну не найкращої квартири в Аліканте українці вдалося придбати цілий дім у горах Італії.
Українка розповіла, чому обрала Італію: дивіться відео
Безпека
В Іспанії ти тримаєш телефон обома руками, щоб він не поїхав на байку повз тебе. В моєму італійському селі я можу забути ключі у дверях і знаю, що все буде добре,
– поділилася дівчина.
Їжа
Ще однією великою перевагою Італії для українки стало ставлення місцевих до їжі. В країні дуже суворий контроль якості продуктів, і навіть випадковий круасан на заправці смакуватиме неймовірно.
Близькість до України
І визначальний пункт – це те, що з Італії дівчині набагато швидше та легше їздити до України. А ось шлях з Іспанії на машині втричі довший.
