У Європі побільшало біженців: за місяць тимчасовий захист дали рекордній кількості українців
- У вересні 2023 року країни Європи ухвалили рекордну кількість рішень про тимчасовий захист, що на 49% більше порівняно з серпнем.
- Найбільше українців отримали тимчасовий захист у Польщі, Німеччині та Чехії, тоді як у Франції 240 українців відмовилися від нього.
У Європі зафіксували новий рекорд з видачі рішень про тимчасовий захист для українців. Лідером з надання прихистку як і раніше є Польща.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Євростату.
До теми Різке збільшення біженців з України викликало невдоволення в Європі, – Politico
Чому збільшилася кількість біженців з України в Європі?
За вересень європейські країни ухвалили найбільше з 2023 року рішень про тимчасовий захист. За місяць притулок за кордоном отримали 79 205 українців. Кількість громадян України в Європі зросла на 49%, порівняно із серпнем.
Причиною збільшення кількості українських біженців, ймовірно, є ухвалене рішення урядом України щодо перетину кордону чоловіками від 18 до 22 років включно.
Невідомо, чи саме ця категорія українців найбільше поповнила кількість біженців. Однак у комюніке розповіли, куди частіше за все їдуть люди.
- У вересні найбільше українців (12 960) отримали тимчасовий захист у Польщі.
- Німеччина опинилася на другому місці за приростом українців (7 585).
- До Чехії за місяць приїхали 3 455 біженців.
А от у Франції біженців навпаки стало менше. За місяць від тимчасового захисту в країні відмовилися 240 українців.
Цікаво, що в Чехії, Польщі та Естонії співвідношення українців до місцевих жителів складає 35,7, 27,6 та 25,5 людей відповідно на тисячу населення. Серед біженців найбільше жінок – 44%, дітей – 31%, а кількість чоловіків поки що тримається на рівні 25,1% неповнолітні, дорослі чоловіки становлять 25,1%.
Зазначимо! Європейська Рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.
Що відомо про наплив українців у Європі?
Зростання заяв на тимчасовий захист спостерігається також у Швейцарії. З вересня більша кількість заявок надходила від українських чоловіків 18 – 22 років, однак зараз вона дещо зменшилася.
Удвічі збільшилася кількість біженців у Чехії через те, що з України їде більше чоловіків. У країні зараз проживає приблизно 400 тисяч українців. Чехія має найбільшу частку українців щодо свого населення.
Політики Німеччини і Польщі не радіють через те, що в Європу їде більше молодих чоловіків з України. Раніше прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер просив посадовців ЄС тиснути на Україну, щоб обмежити наплив її громадян.