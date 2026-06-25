Нові вимоги та штрафи: українців у ЄС чекають серйозні зміни

У Чехії нижня палата парламенту – Палата депутатів – підтримала законопроєкт, який передбачає суттєві зміни у правилах перебування та захисту для іноземців. Зміни можуть стосуватися зокрема й біженців з України.

Як мовиться на офіційному державному порталі уряду Чехії, документ був ухвалений 24 червня та ще має пройти друге й третє читання, розгляд у Сенаті та підпис президента. У разі остаточного схвалення нові норми можуть набути чинності з січня 2027 року.

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Що передбачають зміни?

Однією з ключових змін стане перегляд критеріїв отримання гуманітарної допомоги. Згідно з пропозиціями, претендувати на виплати зможуть лише ті українці, які:

офіційно працюють,

мають статус підприємця,

перебувають на обліку в службі зайнятості.

Також передбачається вимога фактичного перебування у Чехії щонайменше 16 днів на місяць для окремих категорій отримувачів допомоги.

За що можуть забрати статус тимчасового захисту?

Окремо прописані підстави для втрати або скасування статусу тимчасового захисту. Серед них:

тривала відсутність у країні (понад 30 днів за межами Шенгенської зони),

вчинення тяжкого кримінального правопорушення або ухвалення рішення про адміністративне видворення.



Українцям готують зміни в ЄС / Фото Unsplash

Зміни торкнуться і українських автомобілістів, які користуються транспортом у Чехії. Законопроєкт передбачає обов'язкову реєстрацію автомобілів у чеському реєстрі із заміною українських номерних знаків на місцеві. Також транспортні засоби повинні будуть проходити регулярні технічні огляди на загальних умовах із чеськими авто.

Запровадження нових правил планується поетапно:

у 2027 році має стартувати обов'язкова реєстрація,

а з 2028 року – фактична заборона використання українських номерів на території країни.

За порушення передбачені штрафи до 30 тисяч чеських крон (близько 1 240 євро) та заборона на подальшу експлуатацію автомобіля.

Скільки українців перебуває в Чехії?

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, станом на кінець квітня 2026 року в країні було зареєстровано понад 384 тисячі українців із тимчасовим захистом. Серед них – близько 155 тисяч жінок, 127 тисяч чоловіків працездатного віку, понад 84 тисячі дітей та приблизно 17 тисяч людей літнього віку. Водночас соціальні виплати у березні отримували близько 90 тисяч осіб.

Раніше ми писали, що Європа "закручає гайки" українським біженцям. До прикладу, українцям у Польщі відмовляють у статусі UKR. Це викликає занепокоєння не лише в самих українців, але й у польських роботодавців.