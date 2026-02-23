Про ці знижки й можливості знають одиниці: ось що слід зробити українцям у Бельгії

Українка, що переїхала до Бельгії, поділилася, що кілька речей вона хотіла б знати ще до того, як обрала цю країну для життя.

Бельгія – це невелика, але дуже красива країна, і чимало людей обирають її для життя. І понад 90 тисяч українців отримали там тимчасовий захист, але не всі знають, що потрібно для комфортного життя у країні, повідомляє te_tania.

Цікаво Білосніжні та чисті: ось де розташовані найкращі пляжі у 2026

Що потрібно знати про життя у Бельгії?

Вивчення мови

Українка радить одразу ж починати вчити нідерландську мову та не відкладати це на потім – навіть якщо здається, що проживання у країні не буде довгим.

Навіть якщо вам здається, що вона вам ніколи не знадобиться – в момент, коли ви захочете отримати громадянство, вони у вас запитають сертифікат з курсів,

– поділилася жінка.

Курси інтеграції

Українці, що отримують соціальне забезпечення у Бельгії, мають можливість відвідувати курси з інтеграції безплатно, і цією можливістю українка радить скористатися. Адже потім за ті ж курси доведеться платити вже 180 євро.

Що слід знати по приїзді до Бельгії: дивіться відео

Uit Pas

Українка також радить у місцевих установах запитати про картку "Uit Pas" – вона дозволяє відвідувати басейни, виставки та музеї з дуже великою знижкою, а в деяких випадках – навіть безплатно.

Проїзні

Також українці у Бельгії мають можливість придбати проїзні квитки з дуже великими знижками – і цим також українка радить скористатися.

Спілкування

Українка радить одразу ж починати спілкуватися з людьми, запитувати у них щось – адже так можна набагато швидше освоїтися у країні та знайти там друзів.

Яку допомогу отримують українці у Бельгії?

Українці, що подаються на тимчасовий захист у Бельгії, можуть претендувати на деяку фінансову допомогу – але її розмір залежить від складу сім'ї, кількості дітей та їхнього віку, пише Unated for Ukraine.

Сума платежів така:

1100 євро на особу, що проживає самостійно;

члени родини отримують по 750 євро;

за кожну дитину – від 100 до 200 євро, залежно від кількості.

Втім, загальний щомісячний платіж не може перевищувати 1560 євро на родину.

Що ще розповідають українці за кордоном?