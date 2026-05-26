Уряд Чехії підтримав посилення умов для українських біженців: що зміниться

Уряд Чехії схвалив поправки до закону про українських біженців. У разі його підписання парламентом з січня 2027 року діятимуть нові умови перебування та отримання допомоги у країні.

Зокрема, тимчасовий захист можуть анулювати за певних обставин. Про це повідомили в Novinky.

Які нові умови для біженців можуть затвердити у Чехії?

Зміни до закону підтримав уряд Чехії 25 травня. Міністр внутрішніх справ країни Любомір Метнар зазначив, що вони не торкнуться іноземців, які працюють і дотримуються законів.

Поправка спрямована насамперед на випадки зловживання системою, нелегальну міграцію та осіб, які не поважають чинне законодавство Чехії,

– пояснив Метнар.

Поправка передбачає, що, наприклад, тимчасовий захист втратить чинність, якщо українця не буде у межах Шенгенської зони понад 30 днів. А ті, хто отримують гуманітарну допомогу, мали б перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць, за який отримують допомогу.

Водночас біженці й надалі можуть короткостроково виїжджати за кордон, наприклад до родичів або у відрядження. Це не впливатиме на право отримувати допомогу.

Також підставою для втрати статусу може бути скоєння тяжкого злочину.

За даними Метнара, станом на березень 2026 року у Чехії перебували понад 385 тисяч українських біженців. З них близько 90 тисяч отримують допомогу.

Тільки з початку цього року ми виявили кілька сотень випадків зловживань, а з початку року поліція порушила понад сорок кримінальних справ зі збитками, що перевищують 18 мільйонів крон,

– зазначив чеський міністр.

Також поправка до закону стосуватиметься деяких водіїв з транспортними засобами на українських номерах. Їх можуть зобов'язати реєструвати транспорт у відповідному чеському реєстрі. Ця частина набуде чинності з 1 січня 2028 року, якщо поправка пройде обидві палати парламенту.

До слова, Польща автоматично продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Однак влада наголошує, що після цього терміну автоматичного продовження не передбачено.

Після завершення спеціального режиму громадяни України будуть змушені переходити на інші підстави для легального перебування у країні. Основним шляхом стане оформлення карти побиту.