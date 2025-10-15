Уряд Латвії офіційно затвердив зміни до законодавства щодо підтримки цивільного населення України. Зміни передбачають припинення низки заходів допомоги, зокрема, спрямованих на працевлаштування та ініціативи з самозайнятості.

Міністерство вважає, що поточна підтримка втратила свою актуальність. Чому так розповідає 24 Канал з посиланням на Delfi.

Чому Латвія скоротить допомогу для біженців?

Ситуація на ринку праці в Латвії для громадян України поступово поліпшується. Міністерство фінансів повідомило, що станом на червень 2025 року в країні налічувалося 9 909 українців, які перебувають у трудових відносинах.

Як відомо, Кабінет міністрів Латвії виділив 65 мільйонів євро на комплексний план підтримки цього року, а 39,7 мільйона євро – зарезервовано на 2026 рік. Однак у зв'язку зі скороченням фінансування було переглянуто спектр заходів підтримки та послуг, доступних цивільному населенню України.

Наразі Латвія пропонує одноразову допомогу на відкриття власної справи в розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати для громадян України, які працевлаштувалися або вирішили стати самозайнятими.

З урахуванням того, що українці беруть участь у латвійському ринку праці та займаються господарською діяльністю, а також наявність інших загальних механізмів підтримки зайнятості, продовження підтримки втратило актуальність,

– вважають у Міністерстві.

При цьому українці й надалі матимуть доступ до послуг, що надаються Державною службою зайнятості, на рівні з громадянами Латвії.

Що передбачають зміни для українців у Латвії?

Законопроєкт передбачає, що надалі громадяни України матимуть такі самі пільги на проїзд субсидованими регіональними маршрутами, як і інші категорії пільговиків, зауважують на порталі Ukraine to Latvia.

Українці більше не будуть звільнятися від сплати пацієнтського внеску, необхідного для отримання медичних послуг. Попри цю зміну, вони й надалі матимуть доступ до медичних послуг, що фінансуються державою, нарівні з особами, застрахованими в системі державного обов'язкового страхування Латвії.

Крім того, громадяни України будуть нести відповідальність за витрати, пов'язані з реєстрацією тварин і дотриманням обов'язкових санітарних вимог.

Важливо зазначити, що ці поправки ще мають бути схвалені парламентом, перш ніж набудуть чинності.

