У Нідерландах заборонили українські номери: вони більше недійсні
- З 4 березня 2025 року українські авто в Нідерландах повинні мати місцеві номери та пройти перереєстрацію.
- Українці, зокрема біженці, зобов'язані зареєструвати авто, отримати нові номери, оформити місцеву страховку та пройти техогляд, інакше загрожує штраф.
Відтепер українські авто в Нідерландах повинні мати місцеві номери. Відповідні зміни почали діяти з 4 березня 2025 року.
Власники авто з України повинні пройти обов’язкову перереєстрацію, оскільки українські автомобільні номери втратили чинність на території Нідерландів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SUV News.
Дивіться також Українським біженцям у Франції погрожують виселенням: у чому справа
Нові правила для українських автомобілів в Нідерландах
Влада країни уніфікувала вимоги до транспортних засобів на своїй території, щоб всі автомобілі відповідали місцевим екологічним і технічним стандартам.
Тепер управління транспортних засобів Нідерландів перевірятиме дані лише в місцевих страхових базах, що унеможливлює використання українських полісів автоцивілки.
Українці, які проживають в Нідерландах, зокрема біженці, відтепер зобов'язані:
- зареєструвати транспортний засіб у реєстраційному управлінні транспортних засобів Нідерландів (RDW);
- отримати нові місцеві номерні знаки;
- оформити страхування в нідерландській страховій компанії;
- пройти технічний огляд (APK) за місцевими стандартами.
За невиконання вимог передбачений штраф.
Нагадаємо, що термін перебування українців з тимчасовим захистом на території ЄС автоматично продовжений. Українці в Нідерландах зі статусом біженця мають право перебувати в країні принаймні до 4 березня 2026 року.