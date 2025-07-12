"Звідси всі тікають": українка розкрила мінуси життя в Німеччині й здивувала мережу
- Українка Ксенія, яка живе у Німеччині, вказала на бюрократію як один з основних мінусів життя в цій країні.
- Вона також зазначила негативне ставлення до біженців та високі податки, які забирають значну частину доходу.
- Ксенія порівняла Німеччину з Ірландією, де жила раніше, і відзначила, що в Німеччині потрібно більше документів і часу для вирішення питань.
Українка Ксенія, яка наразі проживає у Німеччині, розповіла про речі, які їй найбільше не подобаються в цій країні. Деякі пункти здивували деяких коментаторів.
Ксенія заявила, що проживає у Німеччині пів року, але за цей час вона зіштовхнулася з багатьма проблемами. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @kseniialazarieva.
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Мінуси життя у Німеччині
Перше, на що звернула увагу українка – це бюрократія. Вона заявила, що їй є з чим порівнювати, тому що до цього вона встигла рік пожити в Ірландії.
За її словами, там на все потрібно було "кілька документів", як в Україні, а у Німеччині "з будь-якого приводу очікуй лист".
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Другий мінус, який вона назвала – ставлення до біженців.
На жаль, часто я зіштовхуюсь з расизмом в сторону біженців, зокрема українців, як "заважають жити німцям". Та в цілому суспільство дуже закрите і непривітне,
– заявила дівчина.
Третє, на що вказала Ксенія – це високі податки. Дівчина зауважила, що значна частина зарплати йде на податки та обов'язкові страхові внески.
Майже половина доходу може йти на податок, пенсійне, страхування, медицину тощо. В результаті залишаються копійки й заощаджень мало,
– сказала вона.
Українка про мінуси життя у Німеччині: дивіться відео
До слова, раніше ми писали про нестандартні заборони у Німеччині, які дивують багатьох іноземців.