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12 липня, 14:07
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"Звідси всі тікають": українка розкрила мінуси життя в Німеччині й здивувала мережу

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Українка Ксенія, яка живе у Німеччині, вказала на бюрократію як один з основних мінусів життя в цій країні.
  • Вона також зазначила негативне ставлення до біженців та високі податки, які забирають значну частину доходу.
  • Ксенія порівняла Німеччину з Ірландією, де жила раніше, і відзначила, що в Німеччині потрібно більше документів і часу для вирішення питань.

Українка Ксенія, яка наразі проживає у Німеччині, розповіла про речі, які їй найбільше не подобаються в цій країні. Деякі пункти здивували деяких коментаторів.

Ксенія заявила, що проживає у Німеччині пів року, але за цей час вона зіштовхнулася з багатьма проблемами. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @kseniialazarieva.

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Мінуси життя у Німеччині

Перше, на що звернула увагу українка – це бюрократія. Вона заявила, що їй є з чим порівнювати, тому що до цього вона встигла рік пожити в Ірландії. 

За її словами, там на все потрібно було "кілька документів", як в Україні, а у Німеччині "з будь-якого приводу очікуй лист".

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Другий мінус, який вона назвала – ставлення до біженців.

На жаль, часто я зіштовхуюсь з расизмом в сторону біженців, зокрема українців, як "заважають жити німцям". Та в цілому суспільство дуже закрите і непривітне,
– заявила дівчина.

Третє, на що вказала Ксенія – це високі податки. Дівчина зауважила, що значна частина зарплати йде на податки та обов'язкові страхові внески. 

Майже половина доходу може йти на податок, пенсійне, страхування, медицину тощо. В результаті залишаються копійки й заощаджень мало,
– сказала вона.

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До слова, раніше ми писали про нестандартні заборони у Німеччині, які дивують багатьох іноземців.