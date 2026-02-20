Правила для українців в Польщі змінюються: Навроцький підписав важливий закон

У Польщі поступово ліквідують спеціальний правовий режим для українців. Президент Кароль Навроцький підписав закон, який реформує систему підтримки та вводить нові вимоги до реєстрації.

Про це деталі повідомляє RMF24.

Які правила змінює Польща для українців?

Як повідомили у виданні, у Польщі ухвалили нові правила щодо перебування українців. У підписаному президентом Навроцьким законі йдеться про продовження терміну легального перебування біженців в країні до 4 березня 2027 року.

Проте документ передбачає поступову ліквідацію спеціального правового режиму, що діяв із 2022 року. Ключові механізми підтримки перенесуть до загального Закону про надання захисту іноземцям.

Однією з головних новацій стала вимога отримати номер PESEL протягом 30 днів після в'їзду.

Неподання заяви протягом цього терміну призведе до анулювання тимчасового захисту та буде розглядатися як відмова особи від підтримки,

– пояснює видання.

