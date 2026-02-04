Перемишль став ще комфортнішим для українців: Укрзалізниця відкрила пункт незламності
- Укрзалізниця спільно з польськими залізничниками відкрила пункт обігріву на вокзалі у Перемишлі, щоб зробити комфортнішим очікування поїздів в холодну пору року.
- Пункт обігріву працює щодня з раннього ранку до пізньої ночі, пропонуючи пасажирам теплі напої та допомогу працівників Укрзалізниці.
Укрзалізниця спільно з польськими залізничниками PLK встановила пункт обігріву на залізничному вокзалі у Перемишлі. Ініціатива покликана зробити очікування поїздів для пасажирів, які прямують до України та з України, більш комфортним у холодну пору року.
Польські партнери надали спеціальний намет для обігріву, а українська сторона забезпечила його теплими напоями та персоналом. Про це повідомили на сайті Укрзалізниці.
Працівники Укрзалізниці допомагають пасажирам зорієнтуватися на вокзалі, відповідають на запитання та підтримують подорожніх під час очікування рейсів.
Як виглядає пункт обігріву?
У пункті обігріву можна зігрітися, відпочити в теплі та випити гарячого чаю. Намет працює щодня з раннього ранку до пізньої ночі – протягом усього часу, коли курсують поїзди між Польщею та Україною.
Як повідомляють в Укрзалізниці, вже понад 150 пасажирів скористалися новим пунктом і позитивно відгукуються про його роботу.
Укрзалізниця відкрила пункт обігріву для пасажирів на вокзалі Перемишля / Фото Укрзалізниці
Важливо! З 2026 року українцям, які планують поїздки до Польщі, доведеться пройти нову авторизацію в системі EES (Entry/Exit System), мовиться на сайті EES. Це електронна база даних, яка здійснює автоматизований контроль мандрівників і зберігає персональні дані.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця відкрила перший пункт незламності в польському місті Холм, який за перший день відвідало понад сто пасажирів. Там облаштовані спеціальні купе для дітей та пасажирів, які подорожують із тваринами.
Пункти обігріву працюють щодня та доступні у будь-який час. Перемишль і Холм залишаються важливими пересадковими хабами, через які щодня проходять тисячі людей, що подорожують між Україною та країнами Європи. Укрзалізниця подякувала польським колегам за підтримку та допомогу українським пасажирам.