У Польщі запускають нову допомогу для літніх людей: як працюватиме ваучер на побутові послуги

У Польщі запроваджують новий вид підтримки для літніх людей – ваучер на побутові та соціальні послуги. Його зможуть отримати літні люди з доходом до визначеного рівня та віком від 65 років.

Відповідну ініціативу ухвалив уряд. Про це пише польське видання Puls HR.

Як працюватиме нова допомога для літніх людей?

Ваучер, який можна буде використати на побутові та доглядові послуги.

Згідно з проєктом, право на отримання ваучера матимуть особи віком від 65 років із середнім місячним доходом не вище 3410 злотих – приблизно 41,4 тисячі гривень.

Програма поширюватиметься також на громадян ЄС, Європейського економічного простору, Швейцарії та Великої Британії, які проживають у Польщі.

Ваучер матиме негрошову форму і покриватиме разові послуги тривалістю до двох тижнів. Йдеться про допомогу в побуті – приготування їжі, прибирання, одягання, а також супровід до медичних закладів і підтримку соціальних контактів.

Програму планують впроваджувати поетапно, насамперед у громадах, де відсутні державні сервіси догляду за літніми людьми. Метою ініціативи є покращення якості життя пенсіонерів та більш ефективна координація медичної й соціальної допомоги.

Які програми діють в Польщі для підтримки літніх людей?

У Польщі діє комплексна система підтримки літніх людей, яка включає фінансові виплати, медичні програми та соціальні послуги. Її мета – підвищити якість життя пенсіонерів і забезпечити їхню соціальну захищеність.

Серед основних виплат – програма "500+ для пенсіонерів", що передбачає щомісячну допомогу до 500 злотих для людей із низьким доходом і потребою в догляді, а також щорічні 13-та і 14-та пенсії, які нараховуються автоматично. Окремо діє допомога по догляду, що виплачується особам старшим 75 років або за медичними показаннями.

У сфері медицини пенсіонери мають доступ до безкоштовних ліків за програмою "65+" і частково або повністю субсидованого санаторного лікування через NFZ. Соціальна підтримка охоплює також житлові та програми для дозвілля, зокрема адаптоване житло "Najem Senioralny", денні центри "Senior+" і "Карту Сеньйора", яка дає знижки на послуги та дозвілля.

Яку допомогу можуть отримати українці в Польщі?

У Польщі діє програма підтримки українців зі статусом тимчасового захисту "Rodzina 800+", однак із лютого 2026 року правила її надання стали жорсткішими та більш контрольованими.

Право на отримання "800+" стало залежати від низки умов. Зокрема, сім'ї були зобов'язані повторно підтверджувати право на виплати, а ZUS (Державна установа в Польщі, яка відповідає за соціальне страхування, – 24 Канал) почала ретельніше перевіряти фактичне проживання в Польщі батьків і дітей, включно з перетином кордону та тривалістю виїздів за межі країни.

Обов'язковою умовою залишилося навчання дитини в польському закладі освіти, а також враховувалася професійна або економічна активність батьків перед поданням заяви.