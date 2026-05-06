Соответствующую инициативу приняло правительство. Об этом пишет польское издание Puls HR.

Как будет работать новая помощь для пожилых людей?

В Польше вводят новый вид социальной поддержки для пожилых людей – ваучер, который можно будет использовать на бытовые и уходовые услуги.

Согласно проекту, право на получение ваучера будут иметь лица в возрасте от 65 лет со средним месячным доходом не выше 3410 злотых – примерно 41,4 тысячи гривен.

Программа будет распространяться также на граждан ЕС, Европейского экономического пространства, Швейцарии и Великобритании, проживающих в Польше.

Ваучер будет иметь неденежную форму и покрывать разовые услуги продолжительностью до двух недель. Речь идет о помощи в быту – приготовление пищи, уборка, одевание, а также сопровождение в медицинские учреждения и поддержку социальных контактов.

Программу планируют внедрять поэтапно, прежде всего в общинах, где отсутствуют государственные сервисы ухода за пожилыми людьми. Целью инициативы является улучшение качества жизни пенсионеров и более эффективная координация медицинской и социальной помощи.

Какие программы действуют в Польше для поддержки пожилых людей?

В Польше действует комплексная система поддержки пожилых людей, которая включает финансовые выплаты, медицинские программы и социальные услуги. Ее цель – повысить качество жизни пенсионеров и обеспечить их социальную защищенность.

Среди основных выплат – программа "500+ для пенсионеров", предусматривающая ежемесячное пособие до 500 злотых для людей с низким доходом и потребностью в уходе, а также ежегодные 13-я и 14-я пенсии, которые начисляются автоматически. Отдельно действует пособие по уходу, выплачиваемое лицам старше 75 лет или по медицинским показаниям.

В сфере медицины пенсионеры имеют доступ к бесплатным лекарствам по программе "65+" и частично или полностью субсидированному санаторному лечению через NFZ. Социальная поддержка охватывает также жилищные и программы для досуга, в частности адаптированное жилье "Najem Senioralny", дневные центры "Senior+" и "Карту Сеньора", которая дает скидки на услуги и досуг.

Какую помощь могут получить украинцы в Польше?

В Польше действует программа поддержки украинцев со статусом временной защиты "Rodzina 800+", однако с февраля 2026 года правила ее предоставления стали более жесткими и более контролируемыми.

Право на получение "800+" стало зависеть от ряда условий. В частности, семьи были обязаны повторно подтверждать право на выплаты, а ZUS (Государственное учреждение в Польше, которая отвечает за социальное страхование, – 24 Канал) начала тщательно проверять фактическое проживание в Польше родителей и детей, включая пересечением границы и продолжительностью выездов за пределы страны.

Обязательным условием осталось обучение ребенка в польском учебном заведении, а также учитывалась профессиональная или экономическая активность родителей перед подачей заявления.