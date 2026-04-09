Священник назвав великодню традицію українців, якої немає у більшості країн Європи

Святкування Великодня в Україні супроводжується низкою унікальних традицій, частина з яких майже не зустрічається в інших країнах Європи. Однією з таких особливостей є писанкарство – розпис великодніх яєць, яке глибоко вкорінене в культурі українців.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів священик УГКЦ о. Михайло Квасюк.

Дивіться також Чому Україна не святкувала Великдень 5 квітня з усім світом: священник пояснив, чому так сталося

Яку особливу традицію не має більшість країн ЄС?

За словами священника, традиція створення писанок, проведення майстер-класів та освячення великодніх кошиків характерна не лише для України, а й для Польщі та країн Балтії. Водночас у більшості європейських країн подібних звичаїв немає.

Ми знаємо, що класти у кошик, як його освячувати і як потім споживати ці продукти. Це частина нашої ідентичності,

– зазначає він.

Цікаво! Як зазначають на сайті "Етнографія", ще задовго до появи християнства яйце вважалося символом життя, відродження і Всесвіту. У слов’янських народів воно було пов'язане з весною, сонцем і пробудженням природи.



Коли на українські землі прийшло християнство (X століття), давні вірування не зникли – вони переплелися з новою релігією. Тоді яйце отримало нове значення, ставши символом Воскресіння Ісуса Христа. Воно означає перемогу життя над смертю та дає надію на світле майбутнє.

Видання Live Science повідомило, що у Львові під час ремонту будинку знайшли 500-річну писанку, яка збереглася майже повністю. Писанку передали до Музею писанкового розпису в Коломиї, а копію зберігають у Львівському історичному музеї.



Писанкарство – особлива великодня традицію українців / Фото Unsplash

Яких традицій краще уникати?

Втім, священник наголошує: не всі традиції є однаково корисними. Зокрема, він закликає відмовитися від звички відвідувати храм лише раз на рік – на Великдень.

"Це погана "традиція", яку я не розумію. Так само, як і принесення кошика до церкви лише заради освячення, без усвідомлення справжнього змісту свята", – підкреслює він.

На його думку, формальне дотримання обрядів без внутрішнього розуміння зводить святкування до поверхневих дій. Натомість священник закликає вірян формувати інші, глибші традиції, зокрема бути:

щирими,

миролюбними,

радісними не лише у святковий день.

Дуже сумно, коли раз на рік ми намагаємося виглядати найкраще, але в душі залишаємося самотніми. Ісус помер не для того, щоб ми були лише традиціоналістами, а щоб жили у радості, мирі та любові,

– підсумував він.

Як традиції святкування Великодня у Польщі?