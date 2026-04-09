Священник назвав великодню традицію українців, якої немає у більшості країн Європи
- Священник УГКЦ о. Михайло Квасюк зазначив, що традиція писанкарства, освячення великодніх кошиків та проведення майстер-класів є унікальною для України, Польщі та країн Балтії, але відсутня у більшості країн Європи.
- Священник закликав відмовитися від формального дотримання обрядів без розуміння їх значення, наголошуючи на важливості щирості, миру і радості у повсякденному житті.
Святкування Великодня в Україні супроводжується низкою унікальних традицій, частина з яких майже не зустрічається в інших країнах Європи. Однією з таких особливостей є писанкарство – розпис великодніх яєць, яке глибоко вкорінене в культурі українців.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів священик УГКЦ о. Михайло Квасюк.
Дивіться також Чому Україна не святкувала Великдень 5 квітня з усім світом: священник пояснив, чому так сталося
Яку особливу традицію не має більшість країн ЄС?
За словами священника, традиція створення писанок, проведення майстер-класів та освячення великодніх кошиків характерна не лише для України, а й для Польщі та країн Балтії. Водночас у більшості європейських країн подібних звичаїв немає.
Ми знаємо, що класти у кошик, як його освячувати і як потім споживати ці продукти. Це частина нашої ідентичності,
– зазначає він.
Цікаво! Як зазначають на сайті "Етнографія", ще задовго до появи християнства яйце вважалося символом життя, відродження і Всесвіту. У слов’янських народів воно було пов'язане з весною, сонцем і пробудженням природи.
Коли на українські землі прийшло християнство (X століття), давні вірування не зникли – вони переплелися з новою релігією. Тоді яйце отримало нове значення, ставши символом Воскресіння Ісуса Христа. Воно означає перемогу життя над смертю та дає надію на світле майбутнє.
Видання Live Science повідомило, що у Львові під час ремонту будинку знайшли 500-річну писанку, яка збереглася майже повністю. Писанку передали до Музею писанкового розпису в Коломиї, а копію зберігають у Львівському історичному музеї.
Яких традицій краще уникати?
Втім, священник наголошує: не всі традиції є однаково корисними. Зокрема, він закликає відмовитися від звички відвідувати храм лише раз на рік – на Великдень.
"Це погана "традиція", яку я не розумію. Так само, як і принесення кошика до церкви лише заради освячення, без усвідомлення справжнього змісту свята", – підкреслює він.
На його думку, формальне дотримання обрядів без внутрішнього розуміння зводить святкування до поверхневих дій. Натомість священник закликає вірян формувати інші, глибші традиції, зокрема бути:
- щирими,
- миролюбними,
- радісними не лише у святковий день.
Дуже сумно, коли раз на рік ми намагаємося виглядати найкраще, але в душі залишаємося самотніми. Ісус помер не для того, щоб ми були лише традиціоналістами, а щоб жили у радості, мирі та любові,
– підсумував він.
Як традиції святкування Великодня у Польщі?
- У Польщі Великдень (Wielkanoc) – одне з найважливіших релігійних свят, яке поєднує глибоку духовність і родинні традиції. Напередодні, у Велику суботу, поляки готують і несуть до храму święconkę – кошик із продуктами, які символізують життя, достаток і віру: яйця, хліб, ковбасу, сіль, хрін і великодню випічку.
- У неділю родина збирається за святковим столом, де спершу діляться освяченим яйцем і вітають одне одного зі святом, бажаючи здоров'я та благополуччя. Важливе місце займає і великодня меса, яку багато вірян відвідують у ніч із суботи на неділю.
- Особливою і веселою традицією є Śmigus-Dyngus (Обливаний понеділок), коли люди обливають одне одного водою – це символ очищення, оновлення і приходу весни. Найактивніше в цьому беруть участь діти та молодь, але долучаються й дорослі.