Розповісти про те, чому Україна не святкувала Великдень 5 квітня погодився священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк. Також він пояснив 24 Каналу, чи є тенденція до того, аби колись відзначати це свято з усім світом.

Дивіться також Не лише в Страсну суботу: коли можна пекти паски на Великдень 2026

Чому Україна не святкувала Великдень 5 квітня?

За словами священника, це питання насамперед стосується календаря. Загалом у Церкві є два календарі – юліанський і григоріанський. До 2023 року Українська Греко-Католицька церква та Православна церква користувалися юліанським.

У 2023-му УГКЦ вирішила оновити календар, з'єднатися з Католицькою церквою і світом, але це стосувалося тільки нерухомих свят. Тобто мовиться лише про свята, які щороку відбуваються у визначені дати. Наприклад, Різдво – 25 грудня, свято Миколая – 6 грудня.

"Але є ще рухомі свята, такі як Великдень, Вознесіння, Трійця. Наразі синод єпископів УГКЦ ухвалив рішення про перехід на новоюліанський календар лише щодо нерухомих свят. Глибоко причини цього можуть пояснити літургісти, але для розуміння людей скажу, що все залежить від єдності в літургійному житті Церкви, тобто календаря спільного для обох конфесій - католицької та православної", – пояснив о. Михайло Квасюк.

Зверніть увагу! Отець Михайло Квасюк в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу також розповів, що має бути у великодньому кошику та які продукти можна подавати до столу.

Наразі триває процес обговорення, щоб з часом всі ми разом святкували Воскресіння Христове. Якщо таке рішення ухвалять, це також означатиме обов'язкову реформацію та покращення літургійної, молитовної форми життя Церкви.

Отже, католики святкували 5 квітня, православні тільки готуються і святкуватимуть 12 квітня. Ключова причина цього – два різні календарі, які мають між собою відмінності.

Говорячи про тенденцію до спільного святкування, отець переконує, що питання єдності – це не питання лише святкування Пасхи та її дати. Мовиться про значно глибші зміни, такі як повернення до однієї єдиної Христової церкви. Тобто не Католицької, Православної, а просто Христової церкви.

"Тоді все буде в єдності, зокрема і святкування. Бо і православні, і католики вшановують Воскресіння Ісуса. Питання лише в даті", – підсумував священник.

Великдень в Україні: які є ключові дати?