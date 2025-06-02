Скільки коштує вийти заміж у Польщі: українка назвала витрати нареченої
- Весільна сукня в Польщі коштує від 2 000 злотих, а туфлі – від 280 злотих.
- Макіяж та зачіска обійдуться у 410 злотих, а манікюр – від 210 злотих.
Українка, яка проживає у Польщі, порахувала витрати на образ нареченої. Найдорожчим пунктом, звісно, є весільна сукня.
Про актуальні ціни на весільні товари у Польщі дівчина розповіла у своєму тікток-акаунті @sonik.pl.life, розповідає 24 Канал.
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Витрати нареченої у Польщі
Отже, за словами українки, сукня – найдорожча у списку. Середні ціни на сукню нареченої стартують від 2 000 злотих. Туфлі – інша, не менш важлива частина образу. Вони коштують від 280 злотих.
Також ще приблизно 260 злотих доведеться віддати за прикраси. А ось щодо фати дівчина здивувала лайфхаком – вона заявила, що її можна замовити на китайських сайтах за 30 злотих.
Також для більшості наречених мають велике значення макіяж та манікюр. За словами українки, весільний манікюр у Польщі вартує від 210 злотих, а за макіяж та зачіску доведеться віддати ще приблизно 410 злотих.
Скільки коштує вийти заміж у Польщі: дивіться відео
До слова, нещодавно інша українка порахувала, скільки коштує життя у Польщі, якщо у тебе є собака та дитина.