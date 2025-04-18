Великдень 2025: коли вихідні у Німеччині, Чехії, Словаччині та Італії
- Великдень у 2025 році припадає на 20 квітня, і вихідні на це свято відрізняються в Німеччині, Чехії, Словаччині та Італії.
- У Німеччині, Чехії та Словаччині 18 квітня (Страсна п’ятниця) та 21 квітня (Великодній понеділок) є офіційними вихідними, тоді як в Італії додатковий вихідний лише в понеділок.
У 2025 році Великдень припадає на неділю, 20 квітня. У Німеччині, Чехії, Словаччині та Італії це також дуже важливе свято.
Проте вихідні на Великдень у цих країнах трішки відрізняються – деякі громадяни відпочиватимуть довше. Про це пише 24 Канал.
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Вихідні на Великдень у Європі
- Німеччина
18 квітня відзначається Страсна п’ятниця. Цього дня офіційний вихідний у всіх федеральних землях.
У неділю 20 квітня Великдень є офіційним вихідним лише в деяких землях, наприклад, у Бранденбурзі. Проте оскільки це неділя, то більшість німців цього дня і так не працюють.
Після цього йде Великодній понеділок, який є загальнонаціональним вихідним.
- Чехія
18 квітня у Чехії також державне свято, тому цього дня офіційний вихідний.
У Великодній понеділок, 21 квітня, у Чехії також державне свято та офіційний вихідний. Тому чехи відпочивають 4 дні поспіль.
- Словаччина
18 та 21 квітня у Словаччині також є офіційними вихідними, тому словаки отримали 4 неробочих дні підряд.
- Італія
Натомість Італії лише один додатковий вихідний – у Великодній понеділок. Тобто італійці мають лише 3 вихідних дні поспіль.