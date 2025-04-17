Великдень у Польщі цього року також припадає на 20 квітня. Про це пише 24 Канал.

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Великодні вихідні у Польщі

Неділя у Польщі є вихідним днем. І, згідно з польським законодавством, наступний після Великодня понеділок теж є офіційним вихідним. Тобто 21 квітня 2025 року – неробочий день.

Пам'ятка. 20 та 21 квітня у Польщі – державні вихідні дні.

Чи працюватимуть на Великдень магазини

Польські магазини 20 та 21 квітня не працюватимуть, тож скупитися у ці дні також не вийде. Це правило поширюється на всі комерційні заклади, за винятком приватних, якщо власник вирішить вийти на роботу.

Слід зазначити, що здебільшого польські магазини й так не працюють в неділю. Є лише кілька днів на рік, коли дозволена недільна торгівля.

Графік торгових неділь затверджують завчасно. Його розраховують так, щоб люди могли закупитися перед святами та важливими подіями.

Наприклад, неділя перед Великоднем, 13 квітня, була робочою. Наступна робоча неділя – 27 квітня.

Загалом цьогоріч у Польщі 8 робочих неділь.