Пасха в Польше в этом году также приходится на 20 апреля. Об этом пишет 24 Канал.

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Пасхальные выходные в Польше

Воскресенье в Польше является выходным днем. И, согласно польскому законодательству, следующий после Пасхи понедельник тоже является официальным выходным. То есть 21 апреля 2025 года – нерабочий день.

Памятка. 20 и 21 апреля в Польше – государственные выходные дни.

Будут ли работать на Пасху магазины

Польские магазины 20 и 21 апреля не будут работать, поэтому скупиться в эти дни также не получится. Это правило распространяется на все коммерческие заведения, за исключением частных, если владелец решит выйти на работу.

Следует отметить, что в основном польские магазины и так не работают в воскресенье. Есть лишь несколько дней в году, когда разрешена воскресная торговля.

График торговых воскресений утверждают заранее. Его рассчитывают так, чтобы люди могли закупиться перед праздниками и важными событиями.

Например, воскресенье перед Пасхой, 13 апреля, было рабочим. Следующее рабочее воскресенье – 27 апреля.

Всего в этом году в Польше 8 рабочих воскресений.